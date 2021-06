Esporte Petrovic define os 12 jogadores do Brasil para disputa do Pré-Olímpico

O técnico da seleção brasileira de basquete, Aleksandar Petrovic, definiu neste domingo a lista com os 12 atletas escolhidos para a disputa do Pré-Olímpico de Split, na Croácia. Os trabalhos de preparação começaram há 17 dias, com um grupo de 15 jogadores, dos quais três foram cortados. Depois das saídas do armador Caio Pacheco e do pivô Cristiano Felício, o croata fechou a lista com o corte do ala/pivô Léo Demétrio.

Sem os três dispensados, o grupo fica com Huertas, Rafael Luz, Yago e Georginho na armação; Benite como ala/armador; Alex e Léo Meindl como alas; Lucas Dias e Bruno Caboclo como alas/pivôs e com os pivôs Lucas Mariano, Anderson Varejão e Rafael Hettsheimeir.

“Fizemos duas semanas ótimas de trabalho, e definimos neste domingo o grupo. Tivemos primeiro a saída do Caio, um jovem muito talentoso, depois do Cristiano Felício, que certamente estará conosco no futuro, e por último o Léo Demétrio, que foi uma grande surpresa nessa preparação, treinando muito bem e jogando muito bem na posição 3. É outro que em breve estará de volta e defenderá o Brasil por muitos anos”, avaliou Petrovic.

Com estreia marcada para a próxima terça-feira, a partir das 15h, contra a Tunísia, a seleção está na Croácia desde sexta-feira. Neste domingo, o treinador comandou um trabalho em dois períodos na Spaladium Arena.

O segundo adversário do Brasil será a anfitriã Croácia, no dia 30, também às 15h. Os dois melhores da primeira fase avançam para as semifinais, pegando os dois melhores do mini-grupo com México, Alemanha e Rússia. A final será no dia 4 de julho, e apenas o campeão garante um lugar em Tóquio 2020.

Veja os convocados para o Pré-Olímpico:

Armadores: Georginho (São Paulo), Marcelinho Huertas (Tenerife-ESP), Rafa Luz (BC Nevžis-Optibet-LIT) e Yago (Flamengo).

Alas/armadores: Vitor Benite (Burgos ESP)

Alas: Alex Garcia (Bauru) e Léo Meindl (Fuenlabrada-ESP)

Alas/pivôs: Bruno Caboclo (Limogres-FRA) e Lucas Dias (SESI Franca)

Pivôs: Anderson Varejão (Cleveland Cavaliers), Lucas Mariano (São Paulo) e Rafael Hettsheimeir (Flamengo)