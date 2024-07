Petrovic convoca 14 jogadores para semana de treinos da seleção de basquete antes de Paris-2024

O técnico croata Aleksandar Petrovic, da seleção brasileira masculina de basquete, convocou nesta quinta-feira 14 atletas para uma semana de treinos em Zagreb, na Croácia, antes de viajar para a França para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Dos 14 jogadores que se apresentam na Europa na próxima quarta-feira, 2 devem ser cortados antes da viagem para França no dia 23, já que serão apenas 12 os inscritos para a Olimpíada.

Os armadores Yago e Raulzinho seguem em tratamento médico. Raulzinho sofreu um estiramento na posterior da coxa direita, na estreia do Pré-Olímpico da Letônia, no dia 2, contra Montenegro. Yago voltava às quadras após estiramento de grau 2 na panturrilha esquerda e teve uma contratura no mesmo local, na final do Pré-Olímpico, diante dos donos da casa.

A primeira fase do torneio olímpico acontece em Lille, e o Brasil estreia no dia 27 contra a França, às 12h15 (de Brasília). Antes da Olimpíada, o Brasil fará um amistoso em Lille, com portões fechados e sem transmissão de TV, com o Canadá.

O Brasil está no Grupo B da Olimpíada, com França, Alemanha e Japão. O A é composto por Austrália, Canadá, Espanha e Grécia. O Grupo C é formado por Estados Unidos, Sérvia, Sudão do Sul e Porto Rico. Os dois primeiros de cada grupo e os dois melhores terceiros avançam para as quartas de final.

Depois da estreia contra França, o Brasil enfrenta a Alemanha no dia 30 e fecha sua participação na fase de grupos contra o Japão no dia 2 de agosto.

Confira os 14 convocados para os treinos na Croácia

Marcelo Huertas, do Tenerife (ESP)

Yago Mateus, do Estrela Vermelha (SER)

Raul Neto, agente livre

Alexey Borges, agente livre

Elinho Corazza, do Corinthians

George de Paula, do Sesi Franca

Vitor Benite, agente livre

Léo Meindl, do Tokyo (JAP)

Guilherme Santos, do Golden State Warriors

Didi Louzada, agente livre

Bruno Caboclo, do Partizan Belgrado (SER)

João Marcelo “Mãozinha”, agente livre

Lucas Dias, do Sesi Franca

Cristiano Felício, do Granada (ESP)