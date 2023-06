Petraglia se afasta da presidência do Athletico-PR para realizar tratamento de saúde

Mario Celso Petraglia afastou-se temporariamente da presidência do Athletico-PR, nesta quinta-feira, por prazo indeterminado. De acordo com nota divulgada pelo clube, ele recebeu recomendação médica para se afastar do trabalho enquanto realiza um tratamento de saúde, sobre o qual não foram fornecidos maiores detalhes.

A decisão foi comunicada pelo dirigente em uma carta encaminhada aos conselhos Deliberativo e Administrativo do Athletico. Durante o período sem o presidente, o clube será administrado por um Comitê Gestor instituído e composto por Aguinaldo Coelho de Farias (Diretor Superintendente), Fernando Avelino Volpato (Diretor de Patrimônio), Marcio Lara (Diretor Financeiro) e Rodrigo Gama Monteiro (Diretor Jurídico).

Petraglia, de 79 anos, passou por uma cirurgia reparadora em abril deste ano por decorrência de um procedimento anterior, realizado em 2019, para correção da fístula intestinal e fechamento da parede do abdômen. Apesar das idas constantes ao hospital, continuou no comando do clube paranaense.

Na quarta-feira, após o Athletico eliminar o Botafogo nas oitavas de final da Copa do Brasil, após disputa de pênaltis, o técnico Paulo Turra dedicou a classificação ao presidente. Ele disse que Felipão, diretor técnico do clube, conversou com Petraglia antes do jogo e prometeu que a vaga nas quartas de final seria alcançada. “Estamos dando um presente conforme combinado. Essa vitória é para o nosso presidente, que já está há algum tempo no hospital”.