Esporte Peru e Uruguai ficam no empate pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar

Peru e Uruguai empataram, por 1 a 1,, nesta quinta-feira, em Lima, em duelo válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar. Com o resultado, os uruguaios ficam na quarta posição, com nove pontos, enquanto os peruanos somam apenas cinco, em nono.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado. Enquanto o Peru tinha mais pressa em executar as jogadas, o Uruguai preferia tocar mais a bola e esperar o momento certo de dar o bote. Com isso, a disputa ficou travada no meio de campo e poucas foram as oportunidades reais de gol.

Aos 10 minutos, Maxi Gómez obrigou o goleiro peruano Gallese a fazer boa defesa. Aos 21, Viña, ex-Palmeiras, errou passe decisivo para Arrascaeta. Mas, apesar da pressão dos visitantes, foi o Peru que abriu o placar, aos 24, com Tapia, ao arriscar uma bicicleta, que desviou na zaga e enganou Gallese.

A reação uruguaia foi rápida. Aos 29, após troca de passes pelo meio, Arrascaeta acertou belo chute da entrada da área para empatar o duelo.

Após alcançar a igualdade, o Uruguai voltou a cadenciar mais o jogo e a bola ficou com a seleção peruana, quye não teve talento para criar novas oportunidades.

O segundo tempo começou com o Uruguai tentando uma marcação forte na saída de bola peruana, mas esta atitude durou pouco e o domínio passou a ficar bem mais com o time da casa, que teve mais de 70% de posse de bola. Yotún e Flores criaram três boas oportunidades e a pressão fez o técnico Óscar Tabárez fazer três alterações na equipe uruguaia.

O equilíbrio foi restabelecido na partida e as oportunidades de gol se multiplicaram na oparte final para ambos os lados. Carrillo, pelo lado peruano, e Piquerez, que acertou a trave pelo Uruguai, foram as melhores. O empate foi justo.

FICHA TÉCNICA:

PERU 1 X 1 URUGUAI

PERU – Gallese; Advíncula, Santamaría, Callens e Marcos López; Tapia (Cartagena), Yotún, Carrillo, Cueva (Ruidíaz) e Édison Flores (Peña); Paolo Guerrero. Técnico: Ricardo Gareca.

URUGUAI – Muslera; Nández, Giménez, Godín e Viña (Piquerez); Vecino, Valverde (Giovanni González), Bentancur (Arambarri) e Arrascaeta (Terans); Maxi Gómez (Jonathan Rodríguez) e Brian Rodríguez. Técnico: Óscar Tabárez.

ÁRBITRO – Néstor Pitana (ARG).

CARTÃO AMARELO – Godín

LOCAL – Estádio Nacional de Lima.