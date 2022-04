Esporte Peru bate Paraguai, confirma vaga na repescagem e ainda sonha com a Copa do Mundo

O Peru permanece com chances de disputar sua segunda Copa do Mundo consecutiva. A equipe de Ricardo Gareca confirmou a quinta colocação nas Eliminatórias da América do Sul ao derrotar o Paraguai por 2 a 0, nesta terça-feira, no estádio Nacional de Lima, pela última rodada. A vaga, agora, será disputada na repescagem.

Com o resultado, o Peru terminou as Eliminatórias na quinta colocação, com 24 pontos, eliminando seleções como Colômbia, com 23, e Chile, com 19. O Paraguai ficou com 16, em oitavo. Na repescagem, fará jogo único em junho contra o vencedor de Austrália e Emirados Árabes Unidos.

O Peru, inclusive, confirmou o bom momento diante do Paraguai. Nos últimos nove confrontos, foram sete vitórias e dois empates. A última vez que o Paraguai venceu foi em 2014, em um amistoso, por 2 a 1.

Diante de uma eliminada seleção paraguaia, o Peru não quis correr riscos de perder a possibilidade de disputar a repescagem para a Copa do Mundo. A equipe do ex-palmeirense Ricardo Gareca dominou no primeiro tempo e confirmou a classificação nos 45 minutos iniciais.

Logo aos quatro, Cueva, ex-São Paulo e Santos, deu cruzamento espetacular de trivela para Lapadula, que pegou de primeira para fazer 1 a 0. A bola ainda bateu na trave antes de parar no fundo das redes. O único susto sofrido pelo Peru foi quando Ferreira acertou uma bomba no travessão.

Após o lance de perigo do Paraguai, o Peru voltou a controlar o embate e fez o segundo, aos 41 minutos. Cueva pegou a sobra na entrada da área, entortou a marcação rival e deixou com Flores. Ele lançou para Yotún acertar um voleio de canhota para ampliar o marcador. Antes do apito final, ainda deu tempo de Lapadula jogar na trave.

No segundo tempo, nem Peru nem Paraguai mostraram interesse em jogar futebol. O primeiro já estava extremamente satisfeito com o resultado, enquanto o adversário se mostrava claramente desanimado com a fase ruim dentro das Eliminatórias. O duelo, então, caiu muito de produção.

A posse de bola ficou com o Paraguai, que não conseguiu criar. O Peru, apesar de claramente se poupar dentro da partida, ainda mandou mais uma bola na trave com Lapadula.