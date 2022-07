Perto de ser oficializado, Raphinha diz realizar sonho no Barcelona

Raphinha está a poucos detalhes do Barcelona. À espera da oficialização, o atacante da seleção brasileira já fala como reforço do time catalão. Nesta quarta-feira, afirmou ao canal de TV do clube que é um sonho defender as cores da equipe espanhola e disse que se inspirou em Ronaldinho Gaúcho e Neymar, ex-jogadores do time.

“Para mim, é um sonho, e não apenas meu, mas também da minha família e dos meus amigos”, declarou Raphinha. “Para quem me viu jogar, sabe que chegar aqui é a realização de um sonho que tenho desde criança. Agora o que tenho que fazer é dar o melhor de mim e ajudar o Barça a voltar a ser o Barça que sempre foi.”

As declarações foram feitas poucas horas depois de o Barcelona anunciar em seu site oficial que “Barcelona e o Leeds United chegaram a um acordo de princípio para a transferência de Raphael Dias Belloli, o Raphinha, enquanto se aguarda o exame médico do jogador”.

O clube não informou quando finalizará os exames físicos e médicos do atleta de 25 anos, que defendia o Leeds desde 2020. Após anunciar o acordo, o Barcelona divulgou imagens da chegada do jogador ao clube, já vestindo a camisa do Barcelona. Raphinha até mandou a primeira mensagem para os novos torcedores: “Olá, Culers (apelido da torcida do clube), eu sou o Raphinha e já estou em Barcelona”.

Na sequência, concedeu entrevista à TV do Barça, na qual revelou seguir os passos de Ronaldinho e Neymar, atualmente no Paris Saint-Germain. “Vi Ronaldinho e Neymar jogando aqui. Sou mais um brasileiro que chega ao Barça e espero conseguir o mesmo que eles conquistaram por aqui.”

Com o acerto praticamente definido, o Barcelona vence a disputa com Chelsea e Arsenal, que também revelaram o desejo de ter o atleta. O valor da transação poderá atingir 60 milhões de euros (cerca de R$ 327 milhões, pelo câmbio atual).

Raphinha deverá ser um dos convocados pelo técnico Tite para integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, no fim do ano. O atacante, que teve início de carreira no Avaí, foi para o Vitória de Guimarães, de Portugal, em 2016, e depois de duas temporadas se transferiu para o Sporting.

Natural de Porto Alegre, o jogador foi para o Rennes em 2019 – defendeu a equipe francesa por um ano. Passou para o Leeds em 2020 e marcou 17 gols pelo time de Elland Road.