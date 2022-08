Esporte Perto de ser anunciado, Renan Lodi acompanha jogo do Nottingham Forest no estádio

O lateral-esquerdo Renan Lodi será o novo jogador do Nottingham Forest na temporada 2022/2023. O brasileiro foi cedido por um ano pelo Atlético de Madrid e já chegou à Inglaterra a tempo de assistir ao confronto do novo clube diante do Tottenham no City Ground. Ao fim do período de empréstimo, o time inglês poderá exercer a cláusula de opção de compra prevista no contrato.

Esta é a 18ª contratação do Nottingham Forest neste mercado de transferências. Após retornar para a primeira divisão depois de anos fora, o time inicia um processo de reestruturação para se manter na elite do futebol nacional. A informação da mídia internacional é que o Forest pagará uma taxa de 5 milhões de euros (cerca de R$ 25,2 milhões) pelo empréstimo e a opção de compra está estipulada em 30 milhões de euros (cerca de R$ 151 milhões).

A escolha de Renan Lodi deixar o Atlético de Madrid teve como motivo a briga por vaga na seleção brasileira para a próxima Copa do Mundo. O lateral havia perdido espaço no time de Tite desde que ficou de fora de uma convocação por não ter tomado a vacina contra a covid-19, em fevereiro deste ano. O atleta tem 15 jogos pelo Brasil.

O jogador de 24 anos tem tido pouco espaço no time de Simeone, que neste domingo comentou sobre a saída do atleta. “Renan tinha a necessidade de jogar e ter continuidade, de ter muitos minutos pela situação que aparece continuamente de jogar o Mundial. Ele foi buscar o que acredita que podem dar. Há muita competência no setor (lateral esquerda) e há alguns que gostam de competir e outros que preferem ir jogar em outros times para ter minutos que teoricamente os aproximam do objetivo de chegar ao mundial da melhor maneira.”

Renan foi ao estádio para assistir o confronto do Nottingham Forest com o Tottenham, de onde deve sair seu substituto para o Atlético. O time espanhol está com negociações avançadas com o lateral Sergio Reguilón, que pertence ao Tottenham. No meio da temporada, Lodi ainda ganhará a companhia de Gustavo Scarpa, do Palmeiras, que assinou pré-contrato com o Forest.