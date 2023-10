Perto da zona de queda da Série B, Ponte Preta tem retorno para quebrar jejum de vitória

Sem vencer há nove jogos, ou há mais de dois meses, a Ponte Preta terá uma verdadeira decisão na briga contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro na próxima rodada. No sábado, recebe o Avaí, adversário direto na briga, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 17h.

Com 35 pontos, a Ponte Preta aparece na 16ª colocação, enquanto o Avaí está logo acima, com 39, no 13º lugar. O time paulista tem o pior ataque da competição, com apenas 20 gols.

Com toda essa pressão, o técnico João Brigatti terá um retorno importante para definir a escalação titular: o lateral Maílton, que tem jogado como ponta, cumpriu suspensão na derrota contra o Novorizontino, por 2 a 0, e é mais uma opção ofensiva.

A tendência é que a Ponte Preta entre em campo novamente com uma formação com três atacantes. As opções são Maílton, Jeh, Eliel, Pablo Dyego e Gabriel Santiago. Por outro lado, há dois jogadores que são problemas.

O meia Elvis, que atuou apenas em dois dos últimos sete jogos, por conta de um desconforto muscular, será reavaliado durante a semana. Já na zaga, Mateus Silva está com uma lesão no ombro e pode ser desfalque até o final desta Série B.