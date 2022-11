Pérez se mostra satisfeito mesmo sem vice da F-1: ‘Estou contente, pois dei tudo’

Sergio Pérez ficou em terceiro lugar no GP de Abu Dabi, o último da temporada, a 1.3 segundos do segundo colocado Charles Leclerc, e perdeu a oportunidade de ser o vice-campeão do Mundial de Pilotos, que teve seu parceiro Max Verstappen como campeão. A vice-liderança ficou com o monegasco, mas o mexicano da Red Bull disse estar contente com o saldo final deste ano.

“Foi tudo muito apertado. Ao final, tenho que estar contente porque dei tudo de mim. Também demos tudo como equipe durante toda a temporada, e garanto que voltaremos ainda mais fortes para a próxima temporada. Espero melhorar no ano que vem e ser ainda mais forte na competição”, afirmou o Pérez.

O mexicano chegou à corrida dos Emirados Árabes como terceiro colocado do Mundial de Pilotos, empatado em 290 pontos com Leclerc, na frente por ter três vitórias contra duas do piloto da Red Bull. Por isso, aquele que terminasse na frente pontuando dentro do top 10 ficaria com o vice. Com o segundo lugar na etapa derradeira, Leclerc alcançou 308 pontos na classificação geral e deixou Pérez com 305.

Apesar da sensação que o desfecho poderia ser melhor, Sergio Pérez fez a melhor temporada de sua carreira. Até então, sua melhor colocação no Mundial havia sido o quarto lugar, alcançando tanto em 2020 quanto em 2021. A atual temporada também foi a primeira em que ele venceu duas corridas – GP de Mônaco e GP de Cingapura. Também ficou sete vezes em segundo lugar e duas em terceiro.

Para a Red Bull, de maneira geral, o saldo é muito positivo, pois foi campeã do Mundial de Construtores e teve dois dos três melhores pilotos do ano. Bicampeão desde que venceu o GP do Japão em outubro, Verstappen destacou o “trabalho em equipe”, mais uma vez reforçando que deixou para trás a rusga vivida com Pérez no GP de São Paulo, por não tê-lo deixado tomar seu lugar. Na próxima temporada, tentará o tri. “Sei que vai ser difícil repetir a campanha que fiz neste ano, mas é uma boa motivação para o próximo”.