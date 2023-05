Pérez destaca ‘briga limpa’ na Red Bull e diz que vitória de Verstappen foi merecida

Sergio Pérez reconheceu a ótima corrida feita pelo companheiro Max Verstappen após ser ultrapassado por ele na parte final do GP de Miami e perder a chance de assumir a liderança do Mundial de Pilotos da Fórmula 1. Embora frustrado por não ter conseguido se manter em primeiro após largar como pole position, o mexicano parabenizou o atual campeão, disse que a vitória foi merecida e destacou a importância da quarta dobradinha da Red Bull em cinco corridas.

“Não tivemos muita diferença no pneu, e Max estava particularmente forte hoje, então uma vitória merecida para ele. Tivemos uma briga na pista, que foi bastante limpa – até o limite, mas limpa – mas colocando a equipe à nossa frente. Mais uma vez, um ótimo resultado de equipe, mas hoje Max mereceu a vitória porque era o carro mais forte que havia”, afirmou.

Pérez ficou com a pole após um Q3 encerrado prematuramente em razão de um acidente de Charles Leclerc faltando menos de dois minutos para o fim da sessão. Verstappen, que errou na primeira tentativa de volta mais rápida, estava sem tempo marcado no momento do ocorrido, por isso largou em nono. Neste domingo, durante a corrida, teve facilidade para ganhar posições e a única batalha parelha que travou foi com o parceiro.

O mexicano perdeu a primeira colocação para o holandês ao parar nos boxes na volta 21. Perto do fim da corrida, na volta 45, Verstappen parou pela primeira vez após rodar a maior parte da prova com pneus duros e voltou atrás de Pérez. Três voltas depois, manobrou por fora para passar o companheiro após uma breve batalha.

Ao celebrar a corrida de reação, Verstappen concordou com Pérez sobre a disputa ter sido limpa. “Foi uma boa corrida. Fiquei longe de problemas no começo e depois fiz uma corrida limpa, peguei os carros um por um. Então, eu poderia ficar muito tempo com os pneus duros, e é aí que acho que fizemos a diferença hoje. “Tive uma boa batalha com o Checo no final. Nós a mantivemos limpa, e isso é o mais importante”. Afirmou.

O atual campeão lidera o mundial de Pilotos com 119 pontos contra 105 de Sergio Pérez. O piloto mais próximo é Fernando Alonso, em terceiro, com 74. No Mundial de Construtores, a Red Bull está sobrando. Tem 224 pontos, 122 a mais que a vice-líder Aston Martin.