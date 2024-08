Pepe se aposenta aos 41 anos e recebe homenagens de Cristiano Ronaldo, Portugal e clubes

Chegou ao fim nesta quinta-feira a carreira profissional do zagueiro Pepe, aos 41 anos. O defensor nascido em Maceió e naturalizado português tinha proposta do mundo árabe, mas optou pela aposentadoria depois de defender Portugal na Eurocopa. O jogador recebeu homenagens do amigo Cristiano Ronaldo, da seleção nacional e de clubes que defendeu, casos do Porto e do Real Madrid. Ainda teve passagens por Marítimo, onde começou em 2001 e Besiktas.

O jogador gravou um vídeo anunciando seu adeus dos gramados. Estava rodeado de taças e acompanhado da mulher e do casal de filhos, que foram lhe entregando as camisas que vestiu na carreira e estavam sendo guardadas em uma mala, dobradas com o maior cuidado. Ele exaltou sua família.

“Na minha vida, me deram apoio também quando eu saia de casa para poder jogar, quando estava fora, na minha ausência, foram certamente o apoio que eu precisava para poder ir com a consciência tranquila fazer meu trabalho da melhor maneira possível”, frisou, emocionado. “Queria agradecer a todos do fundo (do coração), deixar um agradecimento e um abraço de gratidão a vocês e muito obrigado a todos”, disse, mandando um beijo no fim.

“Não existem palavras suficientes para expressar o quanto significas para mim, amigo. Ganhamos tudo o que havia para ganhar em campo, mas a maior conquista é a amizade e o respeito que tenho por ti. És único, meu irmão. Obrigado por tanto”, agradeceu Cristiano Ronaldo, companheiro de Real Madrid e de seleção portuguesa.

“Diante do anúncio de Pepe sobre a sua retirada do futebol como jogador profissional, o Real Madrid quer mostrar a sua gratidão, o seu carinho e a sua admiração por uma das grandes lendas do nosso clube e do futebol mundial”, fez um tributo o clube merengue.

“Pepe esteve no Real Madrid de 2007 a 2017, década em que ganhou tudo pelo nosso clube. Nas dez temporadas em que defendeu a nossa camisa, conquistou 14 títulos em 334 jogos: 3 Ligas dos Campeões da Europa, 2 Mundiais de Clubes, 2 Supertaças Europeias, 3 Ligas, 2 Taças do Rei e 2 Supertaças de Espanha. Pepe também tem sido um dos maiores jogadores da seleção de Portugal, com a qual conquistou uma Eurocopa e uma Liga das Nações. Além disso, faz parte da história do FC Porto, com o qual conquistou uma Taça Intercontinental, 4 Ligas, 5 Taças, 4 Supertaças de Portugal e uma Taça da Liga”, listou.

E finalizou com um agradecimento. “Pepe tem sido um dos melhores defesas do Real Madrid e do futebol europeu e terá sempre o reconhecimento e o carinho de todos os torcedores do Real Madrid. Desejamos a ele e a toda sua família boa sorte nesta nova etapa da sua vida.”

A página oficial da seleção portuguesa também prestou homenagem ao defensor. “Um exemplo. Continuaremos sempre juntos: obrigado por tudo, Pepe!”, escreveu, com um foto do jogador. “Lenda! Momentos que fazem, parte da nossa história. Obrigado, Pepe”, postou o Porto, exibindo lances, gols e conquistas do defensor com a camisa do clube.”