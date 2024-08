Esporte Pepê Gonçalves obtém o 2º melhor tempo e Ana Sátila, o 5º, no contrarrelógio do caiaque cross

Pepê Gonçalves conseguiu o segundo melhor tempo no contrarrelógio na canoagem slalom e Ana Sátila terminou na 5ª colocação nesta sexta-feira dos Jogos Olímpicos de Paris. O contrarrelógio é primeira etapa do caiaque crosss, que faz sua estreia no programa olímpico na França. Pepê completou o percurso em 66s41, e Ana Sátila conseguiu 72s64.

O desempenho marca a recuperação de Pepê, que na quinta-feira errou na semifinal do K1 (caiaque) e ficou fora da disputa por medalhas. “Sangue no olho”, afirmou Pepê sobre como encarou a prova desta sexta. “Como foi difícil acordar hoje, sabendo que eu tinha um dos melhores tempos da prova ontem e deixei escapar.”

A primeira rodada do caiaque cross feminino será neste sábado, às 10h30 (de Brasília). As disputas masculinas acontecem a partir das 11h40.

“Tenho a resiliência no sangue. A gente tem mais uma chance e esta a gente não vai desperdiçar”, afirmou Pepê, que não passou das eliminatórias no C1 (canoa).

Já Ana Sátila chegou perto do pódio duas vezes em Paris. Ela terminou na quarta posição no K1 e na quinta na C1.

No caiaque cross, quatro atletas competem entre si ao mesmo tempo. Eles iniciam a prova a partir de uma rampa localizada acima da água. Os canoístas competem em um percurso com no máximo seis portões acompanhando a correnteza e dois contra.

Os competidores podem tocar os portões, mas perder um deles representa a eliminação. Em um trecho definido do percurso, os atletas são obrigados a fazer um caiaque roll, que é uma rotação de 360º com a imersão da cabeça na água.

Após a classificação do contrarrelógio definir a formação de cada bateria, nas rodadas preliminares os dois primeiros colocados avançam às quartas e isso se repete até a decisão.