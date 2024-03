Pepê Gonçalves ganha seletiva do Pré-Olímpico de Canoagem e se garante em Paris-2024

Finalista nos Jogos do Rio-2016, o brasileiro Pepê Gonçalves vai disputar sua terceira olimpíada da carreira, agora em Paris. O canoísta garantiu vaga no K1 ao ganhar a seletiva do Pré-Olímpico de Canoagem Slalom nesta quinta-feira, em disputa no Rio de Janeiro.

Pepê fez uma descida perfeita para se garantir em Paris-2024. Além da vaga no caiaque, o brasileiro ainda tentará representar o País na França no Kayk Cross, no qual ainda buscará a classificação na Copa do Mundo que será disputada em Praga, na República Checa, em junho.

“Bora pra Paris, Pepê! Pepê Gonçalves está classificado para os Jogos Olímpicos Paris 2024! O brasileiro venceu a seletiva do K1 no Pré-Olímpico de Canoagem Slalom, realizado no Rio de Janeiro. Essa será a 3ª participação em Jogos Olímpicos do nosso craque!”, comemorou o Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Mesmo a vaga sendo para o País, Pepê Gonçalves é quem vai ser o representante na modalidade. Há tempos ele é o melhor brasileiro em ação. Para se garantir, ele venceu a final do caiaque com enorme vantagem sobre o segundo colocado, ao fazer o tempo de 84s59, 6s37 mais rápido que americano Kaelin Friedenson.

“Esses últimos anos, esses últimos meses, essa última semana, esse último dia. Só eu sei meus medos, minhas fraquezas. Só eu sei quanto foi difícil, e eu pedi pra Deus só para eu poder fazer o meu melhor”, celebrou Pepê. “Quero agradecer todo mundo que estava na torcida. Agora a meta é a gente trazer essa medalha em Paris.”

Na disputa do C1 Masculino, com três brasileiros na água em busca da cota olímpica, Charles Corrêa foi o mais rápido em disputa com Kauã da Silva e Henrique Augusto de Souza, terminando na terceira colocação, diante de um quarto e sexto dos compatriotas, respectivamente. Só o primeiro se garantia em Paris-2024 e a vaga da canoa masculina será decidida no Canadá.

“Estava muito bem no final, infelizmente tive um pequeno erro na baliza que resultou em uma penalidade. Quando terminei a prova estava meio comemorando, pois estava em primeiro lugar, mas uns 10 minutos depois apareceu mais uma penalidade no último obstáculo e acabou me tirando da primeira colocação e desci para terceira”, lamentou Charles. “Agora é manter a cabeça no lugar para as competições do Pan e continuar os trabalhos durante esse ano que temos muitas competições.”