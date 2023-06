Esporte Pepa valoriza ‘sacrifício’ do Cruzeiro para vencer São Paulo e encerrar jejum no Brasileirão

O técnico Pepa exaltou o sacrifício da equipe do Cruzeiro diante do São Paulo, que resultou em uma apertada vitória por 1 a 0 no Independência neste sábado. O treinador reconheceu que o adversário impôs grandes dificuldades ao Cruzeiro e atribuiu o resultado positivo à entrega do seu time em campo. Com o resultado, o Cruzeiro voltou a vencer após 41 dias e sete jogos.

“O Cruzeiro não planejou ter menos a bola e finalizar menos, isso foi mérito do São Paulo. Temos que ter espírito coletivo e saber sofrer”, resumiu o treinador. “Todos trabalharam muito em prol de quebrar aquele ciclo negativo que tínhamos. Independente do que aconteça, tínhamos que estar muito equilibrados. O foco e a concentração foram determinantes para que conseguíssemos este resultado importante”, disse Pepa.

A última vitória do Cruzeiro havia sido no dia 14 de maio, há 41 dias, contra o América-MG. Desde o clássico mineiro, foram cinco jogos no Brasileirão, com três derrotas e dois empates. Além de dois tropeços contra o Grêmio, que custaram a vaga na Copa do Brasil.

“Primeiro temos que dar os parabéns aos nossos jogadores. O São Paulo teve mais a bola, mas não correu mais do que nós. Trabalhamos muito, tivemos muito espírito de sacrifício. Foi um jogo em que tivemos menos posse, menos finalizações, mas futebol é isso mesmo. Já tivemos esta situação para o nosso lado e empatamos ou perdemos também. O São Paulo agrediu muito nossa linha defensiva, procurou muita profundidade, muitos cruzamentos e sinceramente não estávamos à espera disso”, analisou o treinador.

O Cruzeiro volta a campo no dia 1º de julho para enfrentar o Internacional fora de casa. No momento, o clube ocupa a 10ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 17 pontos.