Pelé recebe alta após se recuperar de infecção urinária

Internado desde o último dia 13 para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon e por causa de uma infecção urinária, Pelé teve alta no último sábado do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

“Edson Arantes do Nascimento recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein neste sábado, dia 26 de fevereiro de 2022. O paciente encontra-se em condições clínicas estáveis, já curado de sua infecção urinária, e seguirá o tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021”, afirmou o boletim médico divulgado pelo hospital nesta segunda-feira.

Pelé faz tratamento contra um tumor no cólon, descoberto em 2021, e precisa ir ao hospital com certa frequência para dar seguimento ao atendimento dos médicos. Na segunda quinzena de janeiro, o Hospital Albert Einstein confirmou que o ex-atleta de 81 anos esteve no local para dar continuidade ao tratamento.

De acordo com a ESPN, no começo do ano, Pelé teria também um tumor no fígado e no pulmão, com risco da doença estar se espalhando pelo seu corpo. As informações não foram desmentidas ou confirmadas pela assessoria de Pelé e do hospital.