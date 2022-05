Pelé parabeniza Rodrygo por levar Real à final: ‘Vai nos trazer muitas alegrias’

Rodrygo não conteve a emoção após marcar dois gols, contribuir imensamente para improvável virada do Real Madrid diante do Manchester City, por 3 a 1, quarta-feira, e ser o destaque na classificação à decisão da Liga dos Campeões. O jovem nascido nas categorias de base do Santos viu sua imagem estampada em vários jornais do planeta e ganhou uma saudação especial nesta quinta-feira: os parabéns de Pelé.

O grande ídolo da história do Santos e do futebol postou uma foto ao lado do jovem atacante do time merengue, ambos com camisa antiga da seleção brasileira, para exaltar o grande feito de Rodrygo no Santiago Bernabéu. O Real perdia até os 44 do segundo tempo, quando o atacante empatou e, logo depois, virou o placar para levar a decisão à prorrogação. Benzema fechou o placar, de pênalti.

“Eu sempre soube que o dia de te dar parabéns chegaria, meu amigo. Não existe outro caminho para quem trabalha duro e ama o que faz”, escreveu Pelé, no Instagram. O astro completou. “Você é iluminado e ainda vai nos trazer muitas alegrias, Rodrygo. Parabéns, Real Madrid. Eu mal posso esperar para assistir a final!”

A decisão com o Liverpool ocorre no dia 28 de maio, no Stade de France, em Paris, e Rodrygo pode ser a grande surpresa do técnico Carlo Ancelotti na escalação após anotar seis gols nos últimos seis jogos do Real Madrid. Até lá, ele curte os dias de glórias.

Feliz da vida, o atacante de 21 anos fez questão de agradecer os parabéns de Pelé, que também escreveu em inglês. “Obrigado pelas palavras, Rei! Jamais esquecerei seus conselhos e serei eternamente grato”, respondeu. “Rodrygo, você sabe o motivo que eu escolhi justamente essa foto com a amarelinha, né?”, completou Pelé.

O eterno camisa 10 santista sempre enxergou potencial no atacante para um dia brilhar pela seleção nacional. Rodrygo vem figurando em listas do técnico Tite, mas sendo aproveitado pouco. Ele espera que o crescimento no Real Madrid, no qual marcou 17 gols, sirva para estar entre os 26 convocados para a Copa do Mundo do Catar, em novembro.