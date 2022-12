Pelé ganha prêmio ‘Player Of The History’ da Budweiser e é homenageado por Neymar

Responsável por entregar o prêmio de melhor jogador de uma partida no Mundial do Catar, a Budweiser decidiu fazer uma nova versão que premiasse o melhor jogador da história

Pelé é tido por muitos como o maior jogador da história e a Budweiser, uma das patrocinadoras oficiais da Copa do Mundo, decidiu premiar o ex-jogador com um troféu inédito: “Player Of The History”. A marca de cerveja foi a responsável por entregar o prêmio de melhor jogador de uma partida, “Player Of The Match”, no Mundial do Catar e decidiu fazer uma nova versão que premiasse o melhor jogador da história.

Para entregar o prêmio ao Rei do futebol, a marca de bebidas convidou o atacante Neymar a fazer um breve vídeo relatando a importância do ex-atleta para ele e para o mundo dos esportes. “Pra mim, é uma honra imensa fazer parte desse momento já que como vocês sabem o Pelé faz parte da minha história”, afirmou o atual camisa 10 da seleção brasileira.

O jogador do Paris Saint-Germain ainda classificou a homenagem como “muito linda” e “muito importante”, ressaltando que Pelé é o único jogador da história que conquistou três Copas do Mundo. Já existiram diversos “Players Of The Match” no futebol, em várias épocas diferentes, mas “Players of The History” só teve um. Rei, nosso carinho e respeito por você serão eternos”, disse Neymar.

Em seu Instagram, a filha de Pelé, Kely Nascimento, agradeceu a homenagem. “Muito obrigada a nosso Menino da Vila por esse troféu. Você não tem noção do orgulho que você dá a todos nós da família Nascimento e principalmente a Ele. Com todo seu talento, a sua luz e o seu coração. Assistimos com muita emoção e alegria a você pegar o bastão desse jogo bonito e levar ao mundo afora. Obrigado pelo troféu, e obrigado pelo carinho. Com muito, muito amor, nós.”