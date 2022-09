Pelé comemora o recorde de público na decisão do feminino: ‘Momento inesquecível’

Maior nome da história do País dentro dos gramados mundiais, Pelé é um admirador e fã confesso do futebol feminino. O astro não gosta de perder nenhum jogo, seja de clubes ou da seleção brasileira e comemorou bastante a festa corintiana na decisão do Brasileirão, neste sábado, diante do Internacional, com impressionantes 41.070 pessoas na Neo Química Arena.

“Em um lindo dia de sol, testemunhamos o futebol feminino brilhar mais forte. Famílias inteiras no estádio, muitas crianças e um jogo de qualidade”, escreveu Pelé em suas redes sociais. “Recorde de público, mas acima de tudo isso, um momento inesquecível. Existem feitos que só o esporte consegue realizar.”

O público do segundo jogo da final foi recorde no futebol feminino na América do Sul. Na ida, em Porto Alegre, 36.330 pessoas já haviam abrilhantado a abertura da decisão no Beira-Rio e animado o rei do futebol.

“Inter e Corinthians protagonizaram um espetáculo em campo, com público recorde do futebol feminino brasileiro. Ver as mulheres sendo ovacionadas é lindo, merecido e emocionante. Parabéns a todos! E na partida da semana que vem, será que teremos mais um recorde?”, havia elogiado e questionado Pelé há uma semana.

A resposta foi positiva na conquista do tetracampeonato corintiano neste sábado para alegria do ídolo nacional e santista de coração que não se cansa de apoiar a modalidade. Vira e mexe Pelé manda mensagens após jogos da seleção brasileira e até na decisão da Liga dos Campeões da Europa fez questão de emitir sua satisfação.

“O futebol feminino é um espetáculo. É maravilhoso ver um jogo tão bonito, com as atletas tomando o espaço que tanto merecem no esporte”, postou, dando os parabéns ao Lyon na conquista em maio diante do Barcelona.