Pedro passa por cirurgia e Flamengo corre para ter Arrascaeta nas quartas da Libertadores - O Liberal

O Flamengo continua sofrendo com os desfalques de peso. Já sem utilizar De la Cruz, viu o artilheiro Pedro passar por cirurgia nesta sexta-feira – recebe alta no sábado – e corre contra o tempo para deixar Arrascaeta em condições de encarar o Peñarol, em mata-matas nas próximas quintas-feiras.

Desfalque certo para o restante da temporada após se contundir em um treino da seleção brasileira, Pedro passou por cirurgia nesta sexta-feira, no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro – reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

O Flamengo revelou que o processo foi bem-sucedido e o atacante já receberá alta neste sábado, iniciando o longo período de ao menos oito meses de reabilitação. “Em breve daremos mais detalhes dos próximos passos da recuperação do jogador”, completou sua nota oficial o clube.

Enquanto Pedro se recupera, Gabigol deve ser o substituto, apesar de a diretoria admitir que “é pouco provável” a renovação do jogador, com contrato apenas até o fim do ano. Marcos Braz, no entanto, diz que o centroavante é profissional e saberá cumprir seu papel em campo.

No caso de Arrascaeta, autor do gol da classificação às semifinais da Copa do Brasil, com 1 a 0 sobre o Bahia no Maracanã, nesta quinta-feira, o clube tenta mostrar que a antecipação para escalá-lo não custará caro.

O uruguaio deixou o campo mais uma vez sentindo as dores musculares que o afastaram por semanas dos campos. O clube aposta apenas em um cansaço muscular. Arrascaeta havia admitido que nao está 100%, mas que era necessário atuar para “ajudar.” Nesta sexta ele chegou sorrindo ao treino, com, uma legenda mostrando que está se hidratando em sem falar de lesão.