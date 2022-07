Pedro emenda sequência goleadora no Flamengo e volta a ser nome forte para a Copa

O atacante Pedro, do Flamengo, voltou a ganhar força para figurar na lista dos 26 convocados da seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo deste ano, no Catar. Centroavante de características elogiadas, o jogador de 25 anos voltou a ganhar sequência com a chegada do técnico Dorival Júnior e emendou uma sequência goleadora. São nove gols marcados e cinco assistências nas últimas dez partidas.

“Eu esperei bastante para ter essa sequência que estou tendo com o Dorival. Agradeço a Deus, mas é fruto de muito trabalho. Não desisti quando vivi um momento difícil, mas superei. Estou muito mais forte mentalmente para viver esse momento. Espero evoluir mais e, se Deus quiser, pintar uma convocação. Agradeço o carinho dos torcedores, não só do Flamengo. Eu recebo mensagem de torcedores de muitos times na rede social, falam para eu ir para a seleção. É fruto de trabalho. Se eu estiver bem no Flamengo, espero abrir essa porta da seleção”, disse o atacante, após a vitória sobre o Avaí.

Dois deles ajudaram o Flamengo a vencer o time catarinense de virada, na Ressacada, no domingo, para deixar a equipe nas primeiras posições do Brasileirão. O faro artilheiro de Pedro já foi bastante elogiado por Tite, que tem uma disputa grande para vestir a camisa 9 da seleção.

“(Pedro) Tem esse potencial. Temos camisas 9 com características diferentes. Ele é um pivô, não de transição em velocidade, mas contra um adversário que marca baixo, ele tem essas virtudes”, avaliou Tite, em março.

Pedro, enfim, passou a ganhar mais chances no Flamengo e respondeu com gols e grandes atuações. Mas dos 40 jogos de Pedro em 2022, 22 foram saindo do banco de reservas. Com o técnico Paulo Sousa, não recebeu tantas oportunidades, mas a chegada de Dorival Júnior mudou o cenário. Antes da chegada do português, também enfrentou problemas para ter sequência de jogos.

A não liberação do clube carioca para que Pedro disputasse a Olimpíada de Tóquio, no ano passado, aqueceu os rumores de uma eventual saída nas janelas seguintes, o que não se confirmou. Buscando um camisa 9, o Palmeiras foi um dos clubes que chegou a buscar informações com o Flamengo sobre um possível negócio envolvendo o atleta. O clube paulista sinalizou com uma oferta acima dos R$ 100 milhões, algo inédito no futebol brasileiro. No entanto, a diretoria rubro-negra bateu o pé e negou abrir mão do centroavante, com quem tem contrato até o fim de 2025.

A chegada de Dorival ao Flamengo mudou o panorama de Pedro e pode trazer uma “boa dor de cabeça” para Tite na seleção brasileira. Com o jogador em alta, o time rubro-negro briga forte pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, enfrentará o Corinthians nas quartas de final da Libertadores e terá pela frente o Athletico-PR na mesma fase mas pela Copa do Brasil.