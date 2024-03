Esporte Pedro Caixinha busca opção para vaga de Luan Cândido no Red Bull Bragantio contra o Santos

Ainda aguardando uma posição do TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo) sobre o efeito suspensivo de Luan Cândido, o técnico Pedro Caixinha pensa na opção para escalar o Red Bull Bragantino contra o Santos, na semifinal do Paulistão.

No início da semana, Luan Cândido foi punido pelo TJD-SP com duas partidas de suspensão pela expulsão contra o Santos. Uma delas foi cumprida na última rodada da fase classificatória, diante do Guarani.

Como o julgamento aconteceu apenas nesta semana, o jogador pôde ser utilizado por Pedro Caixinha nas quartas de final contra a Inter de Limeira. Agora, o clube aguarda uma resposta do efeito suspensivo para saber se Luan Cândido pode jogar diante do Santos.

Se não receber o sinal positivo do TJD-SP, Pedro Caixinha deve promover a entrada de Douglas Mendes ao lado de Lucas Cunha, já que Luan Cândido vinha atuando como zagueiro, embora seja lateral-esquerdo de origem. Outra opção seria Léo Realpe, mas o equatoriano perdeu espaço com o treinador.

Santos e Red Bull Bragantino fazem o jogo único das semifinais na próxima quarta-feira, às 20h30, na Neo Química Arena. Em caso de empate no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis.