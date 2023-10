Esporte Pedrinho dá camisa do Vasco para Leila e torcida do Palmeiras reage: ‘Leva ela embora’

Leila Pereira recebeu a visita do ex-jogador Pedrinho nesta terça-feira na Academia de Futebol do Palmeiras. Candidato à presidência do Vasco, o ídolo cruzmaltino presenteou a mandatária alviverde com uma camisa do time carioca, provocando reações de palmeirenses, que pedem a saída imediata da presidente por causa da fase ruim da equipe.

“Aproveita e leva a vascaína embora”, escreveu um palmeirense, fazendo referência aos rumores de que Leila Pereira, que é carioca e torcedora do Vasco. “Veio pegar dicas do que não fazer na presidência”, escreveu outro. “Pior pessoa possível ele foi visitar. Alguém orienta o Pedrinho”, publicou um palmeirense.

Por outro lado, o encontro de Pedrinho com Leila foi visto com bons olhos pelos vascaínos, que já levantaram a hipótese de Leila se envolver com o clube carioca no futuro. “Venha tia Leila e Crefisa. Larga esses ingratos aí”, “Traga a Leila para o Vasco, imediatamente” foram alguns dos comentários de torcedores do time carioca. Outros ironizaram a reunião, citando o momento ruim do Palmeiras. “Tomara que não tenha pegado nenhuma dica de mercado de transferências”, disse um cruzmaltino. “Já vi que vamos comprar um avião”, publicou outro.

A visita à Academia de Futebol foi registrada por Pedrinho em suas redes sociais. Ele afirmou que teve uma reunião com os diretores do Palmeiras e conheceu as instalações do clube paulista. “Estou aqui em São Paulo, neste exato momento no centro de treinamentos do Palmeiras, onde passei quatro anos. Já conheço a estrutura do hotel, da concentração. Vou revisitar tudo e bater um papo com a Leila (Pereira, presidente) e o Anderson (Barros, diretor de futebol)”, disse.

Aos 46 anos, Pedrinho deixou a função de comentarista na Globo há cerca de um mês para concorrer ao cargo de presidente do Vasco. Vale lembrar que o clube instituiu uma SAF em 2021 e todos os ativos do futebol saíram do clube associativo e estão sob os cuidados da empresa americana 777 Partners, sócia majoritária no negócio.

Pedrinho foi revelado pelo Vasco e conquistou seis títulos pelo clube carioca: Copa Libertadores (1998), Brasileirão (1997 e 2000), Mercosul (2000), Rio-São Paulo (1999) e Carioca (1998). Ele jogou por quatro anos no Palmeiras e participou da campanha do título da Série B, em 2003.