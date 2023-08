Esporte Payet beija símbolo do Vasco, exalta ídolos do clube e promete honrar a camisa 10 de Dinamite

Dimitri Payet foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira no Vasco e mostrou que estudou bastante sobre a nova casa. O francês de 35 anos exaltou ídolos históricos do clube, prometeu honrar a camisa 10 que fez história com Roberto Dinamite e prometeu muito empenho para salvar a equipe do rebaixamento. Até beijou o símbolo, dizendo-se encantado nesta chegada.

Ex-companheiro de Gerson no Olympique de Marselha, Payet revelou que conversou com o volante do rival Flamengo e que recebeu boas informações sobre o Vasco. Também fez seu papel antes de deixar a Europa e pesquisou bastante sobre a história vascaína.

“Por que escolhi o Vasco da Gama? É um gigante e muito conhecido na França. Romário, Edmundo, Juninho, Dinamite… Porém, existe mais uma razão: a luta contra o racismo”, afirmou o meia. “Antes de vir para o Rio, eu já tinha visto várias imagens da festa da torcida em São Januário. Mas nada como sentir isso pessoalmente. São Januário é um estádio mítico. É um estádio construído pelos próprios torcedores do Vasco”, elogiou.

O reforço se definiu como um camisa 10 clássico, das antigas, que gosta de armar a equipe e distribuir assistências para os companheiros. Mas que também anota seus gols. Ele foi a São Januário na quinta-feira e ficou por dentro de toda a história de Dinamite com a camisa 10 no clube.

“Na chegada ao Brasil, eu já senti muito amor e confiança. Ontem (quinta-feira), eu pude saber mais um pouco da história de Roberto Dinamite. A camisa 10 é mítica e emblemática”, disse. “Será um grande desafio, com muita pressão. Mas é um time de muita força. E precisamos colocar o Vasco onde ele merece.”

Ovacionado na chegada ao Brasil, Payet disse que o Vasco se assemelha a seu ex-clube na França. “Vasco e o Olympique de Marselha são dois times que enchem seus estádios. Essa relação com a torcida faz toda a diferença. Eu gostei muito das músicas. Daqui a pouco vou poder cantar com vocês”, se empolgou. “Já conheci o Ramón Díaz e o elenco. É um time muito unido. A minha vontade é de entrar logo em campo”.

A euforia e confiança de Payet são tão grandes que ele comprou mais de 100 camisas do Vasco para distribuir a seus amigos e familiares, já aumentando o seu apoio pessoal.