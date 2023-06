Esporte Paulo Turra fala bastante e ‘dá aula’ para reservas em 1ª atividade no comando do Santos

Paulo Turra apenas acompanhou de um camarim da Vila Belmiro a derrota do Santos para o Flamengo no domingo, pelo Brasileirão, por 3 a 2. Nesta segunda-feira, com os titulares apenas fazendo trabalho regenerativo, o novo comandante começou a trabalhar com a equipe. E nada de reclamar de não ter todo o grupo à disposição nas atividades. Ele aproveitou seu primeiro dia no novo clube para conhecer as opções de mexidas no elenco e não poupou a voz.

Com o Santos eliminado na Copa Sul-Americana, Paulo Turra vai aproveitar o jogo com o Blooming, na quinta-feira, para avaliar seus jogadores suplentes. Ao mesmo tempo em que usará a semana para ajustar o time principal para a visita ao Cuiabá, no domingo, jogo no qual tentará desencantar no Brasileirão.

Há 10 jogos sem vitórias, o Santos está afundado na crise e sob pressão da torcida. Eliminado na Copa do Brasil e na Sul-Americana, ainda se aproxima perigosamente da zona de queda no Brasileirão. Turra aceitou o desafio de reerguer o time e começou a semana “dando aulas” de como espera ver seu elenco se comportando nas partidas.

Em seu primeiro encontro com o elenco, o treinador conversou bastante, gesticulou e depois mostrou no campo como quer que seja a postura e o posicionamento. Ainda usou uma prancheta com jogo de botões para simular seus atletas espalhados no gramado.

Diante dos cariocas, o técnico evitou dar palpites na escalação. Mas como a equipe titular que vem jogando não está se acertando, é possível que Turra modifique algumas peças. Contra o Blooming, os reservas tentarão mostrá-lo que podem jogar.

Uma mudança que o técnico deve fazer é na cadencia do time. Turra é adepto ao futebol de mais pegada e com intensidade o tempo todo. Além de cobrar que todos ajudem na marcação, ainda vai querer aumentar a velocidade santista em campo com toques de primeira e com bastante proximidade.

