Paulo Turra coloca Santos em ‘estado de emergência’ e promete time competitivo

Em meio à crise pela sequência de dez jogos sem vitória e eliminações precoces na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, o Santos apresentou nesta terça-feira Paulo Turra, ex-Athletico-PR, como treinador. Ele chega para substituir Odair Hellmann, demitido após a derrota para o Corinthians por 2 a 0, e em um momento turbulento com problemas extracampo no elenco e por parte dos torcedores.

Em sua primeira coletiva de imprensa, Paulo Turra mostrou muita seriedade e confiança no trabalho apresentado pela diretoria. Ele bateu insistentemente no lema criado assim que assumiu o Santos: “Competir, intensidade e emergência”.

“Quero agradecer a oportunidade de poder comandar um grande clube do futebol mundial. É uma oportunidade única e estou preparado para esse desafio. O Santos tem uma equipe de qualidade e meu trabalho vai ser potencializar esses pontos fortes através de trabalhos específicos e da minha ideia de jogo. Acredito que podemos ter uma equipe equilibrada no atacar e defender. Dentro da nossa metodologia, o Santos vai ser agressivo e intenso. Aqui trabalhamos em competir, com intensidade e em estado de emergência pelo momento do clube”, disse o novo treinador.

Turra negou pensar em rebaixamento, apesar do Santos ser o 13º colocado do Brasileirão, com 13 pontos. Na visão do treinador, o primeiro objetivo é acabar com o jejum de vitórias.

“A zona está próxima, não podemos negar, mas esse não vai ser nosso foco. O primeiro objetivo é estabilizar a equipe. A partir daí, vamos jogo a jogo. Dentro da evolução no atacar e no defender, podemos pensar em algo a mais. Hoje vamos estabilizar e conquistar a primeira vitória. Não vamos fazer um projeto para frente, sem nos preocupar com o nosso presente que não é bom”, afirmou.

Turra chega ao Santos após conquistar o título estadual pelo Athletico e colocar o time nas oitavas de final da Libertadores, além de deixá-lo em uma boa colocação no Brasileirão. Apesar das façanhas, prometeu não fugir da nova responsabilidade, que é reabilitar o Santos na temporada.

“Sem desculpas. Eu aceitei o desafio sabendo do que pode me proporcionar. Viramos uma página. Só me interessa o que acontece daqui para frente. Agora tudo é sobre a minha responsabilidade e não fujo dela. Vamos dar a volta por cima, ter um vestiário vibrante e unido. Estamos em estado de urgência e as atitudes vão mudar”, afirmou.

O novo técnico santista participou da decisão de afastar os laterais Nathan e Lucas Pires, que foram flagrados e intimidados por alguns torcedores em uma balada em São Paulo na madrugada desta terça-feira. Os atletas já não participaram do treino, realizado na parte da manhã.

“Aqui vamos trabalhar com comprometimento dentro e fora de campo. Foi um dos tópicos que levantei na minha primeira conversa com eles. Precisamos ter um comportamento de excelência aqui dentro.”

O treinador ainda admitiu a necessidade de reforços, mas destacou que priorizará o que já tem em mãos. “Nós precisamos de algum acréscimo de qualidade, mas estamos tratando internamente. Temos um grupo de 38 jogadores. Aqui tem qualidade e conto com todos.”

Dentre vários temas, Turra lamentou a ausência da torcida, punida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por 30 dias por causa dos atos violentos no clássico com o Corinthians.

“Nunca é bom estar sem sua torcida. A torcida do Santos é vibrante e transforma a vila em um caldeirão. Sobre o momento, temos que fazer de tudo e mais um pouco para sairmos disso. É hora de aprender para que não volte acontecer, é desconfortável. Aqui a pressão vai existir sempre. Quem não tiver acostumado, não pode jogar no Santos. Agora é um novo ambiente, um novo ânimo e uma nova metodologia. Com esses jogadores, vamos em frente. Trabalho não vai faltar”, disse.

Por fim, o treinador confirmou que usará um time alternativo em sua estreia, marcada para quinta-feira, às 19h, diante do Blooming-BOL, na Vila Belmiro, pela sexta rodada da Sul-Americana. O Santos já não tem mais chances de classificação.