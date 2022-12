Esporte Paulinho se apresenta com elenco no Atlético-MG: ‘Quero resgatar minha alegria’

O atacante Paulinho desembarcou em Belo Horizonte nesta quarta-feira e já participou da primeira atividade no Atlético-MG, seu novo clube. Ele foi um dos 26 jogadores presentes na Cidade do Galo para o início da pré-temporada, sob o comando do treinador argentino Eduardo Coudet, que será apresentado oficialmente na quinta-feira.

“É uma honra defender o Atlético-MG”, disse Paulinho. “Eu volto para o Brasil feliz, também para resgatar um pouco da minha felicidade perto da minha família. Sou natural do Rio de Janeiro, mas são cidades vizinhas. Estou feliz, muito motivado para fazer coisas grandes aqui no Atlético. A gente tem um elenco talentoso, de jogadores com muito nome na história do futebol. Espero chegar para somar e ajudar o Atlético a conquistar título”, concluiu.

Até agora, Paulinho é o único reforço anunciado pelo Atlético-MG, que já acertou algumas saídas. O lateral-direito Guga, por exemplo, foi anunciado nesta quarta como reforço do Fluminense, clube no qual o meia Nathan deve continuar sob contrato de empréstimo. Vitor Mendes e Keno também podem ir para o time carioca. Já o goleiro Rafael foi vendido ao São Paulo e Junior Alonso foi devolvido ao Krasnodar.

Os jogadores que se reapresentaram nesta quarta tiveram uma reunião com o presidente Sérgio Coelho e a comissão técnica atleticana. Entre eles, estava Hyoran, que deve ser aproveitado nesta temporada após empréstimo ao Red Bull Bragantino. O retorno do jogador foi solicitado por Eduardo Coudet.