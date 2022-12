Paulinho explica opção pelo Atlético-MG e projeta retorno à seleção

Reforço mais badalado do Atlético-MG para a temporada 2023 até agora, o atacante Paulinho foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira, na Cidade do Galo. O ex-atleta do Vasco deixou o Bayer Leverkusen com o intuito de recuperar o bom futebol e voltar ao radar da seleção brasileira, um dos objetivos neste seu retorno ao Brasil.

“Com tudo que estava aparecendo, eu e minha família tivemos uma decisão consciente de que o Galo seria o melhor. Estou feliz, e venho feliz para o Brasil, ficando mais perto da minha família. Me sinto bem, preparado e feliz para poder ingressar neste novo desafio. Também visando a seleção brasileira, que sempre será um objetivo meu”, disse o atacante.

“Foi muito importante a decisão de vir neste momento para o Galo, para poder iniciar o processo juntos. É muito importante começar o ano com toda a equipe, por conta do entrosamento e para começar com o mesmo nível técnico e físico de todos. Estou feliz, queria vir para começar o trabalho em janeiro, e estou realizado. Espero que possamos colocar o trabalho em dia para que tenhamos muito êxito no decorrer do ano”, afirmou.

Paulinho explicou também o que sentiu em seu primeiro contato com os torcedores e com o elenco atleticano. “Foram dias maravilhosos, de muito contato com os jogadores, com o novo treinador. Senti muita positividade, um grupo muito saudável, que tem uma bela comunicação entre todos. Estou feliz de estar aqui com todos, e espero que possamos dar sequência ao trabalho e ter muito sucesso”, afirmou.

O atacante tem apenas 22 anos e apareceu como grande promessa do Vasco. Foram 35 jogos e sete gols. Não demorou para chamar a atenção do Bayer, que o tirou do Brasil em 2018. No time alemão, entrou em campo 72 vezes e anotou oito gols. Sua busca no momento é de voltar a desempenhar o bom futebol que o fez estar no grupo campeão olímpico nos Jogos de Tóquio, disputados no ano passado.

“Tive uma base muito sólida, não só no Vasco mas também na seleção brasileira. Passamos por um processo vitorioso na seleção, com o Carlos Amadeu, onde aprendi muito sobre tática e técnica. Fui bem consciente do que eu já sabia. Na Europa, a gente aprende mais sobre outra cultura, a questão da disciplina que os alemães têm. É uma experiência nova que a gente passa na Europa, mas o Brasil não perde em nada. Aqui tem muita qualidade técnica, muita visão sobre o futebol, e você pode perceber isso no decorrer dos anos. O Brasileirão está cada vez mais forte, mais nivelado, com vários times brigando pelo título”, disse.

Ele também negou estar intimidado com a pressão que encontrou no Atlético-MG, que passou o ano de 2022 sem títulos de grande expressão, apesar de ter um dos melhores elencos do futebol brasileiro.

“A pressão é normal em um clube grande como o Atlético. A gente tem que estar sempre preparado para isso, sem focar muito na pressão, porque nós também já temos essa pressão com a gente mesmo, de sempre querer ser o melhor. A minha cabeça está tranquila quanto a isso, estou preparado e quero dar muitas alegrias à torcida em 2023”, completou.

Sobre os objetivos do clube para a próxima temporada, ele foi enfático: “Agora é virar a chave, focar em 2023 para poder, junto com o trabalho do Coudet, conseguir os mesmos êxitos de 2021, e ganhando mais. Ganhar Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores seria importante. Mas também começar pensando no Estadual, porque é importante, começar o ano ganhando o Mineiro seria maravilhoso para o time também”, disse.

Com Paulinho, o Atlético-MG estreia no Campeonato Mineiro no dia 21 de janeiro, às 16h30, no Mineirão, diante da Caldense.