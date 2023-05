Esporte Paulinho é a novidade da delegação do Corinthians para duelo com o Atlético-MG

O volante Paulinho é a principal novidade da delegação corintiana que desembarcou nesta terça-feira em Belo Horizonte, visando o confronto com o Atlético-MG pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.

Recuperado de um trauma no tornozelo, o jogador vinha realizando tratamento intensivo para apressar o seu retorno ao time. Ele não foi relacionado no final de semana para o clássico com o São Paulo e agora chega para aumentar o leque de opções do técnico Vanderley Luxemburgo.

Com o retorno, Paulinho trabalha para recuperar o espaço no clube após ficar quase um ano fora por causa de lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo, mas vem sofrendo para econtrar o ritmo. Luxemburgo conta com a experiência do atleta para ajudar a tirar o Corinthians das últimas colocações do Brasileiro.

Além de Paulinho, Rafael Ramos, que ficou de fora das últimas duas partidas por opção técnica, também voltou a ser relacionado. Cantillo, por sua vez, sequer entrou na relação pelo quarto jogo seguido.

Para este primeiro confronto da Copa do Brasil, a ordem é esquecer o mau momento da equipe no Nacional por se tratar de um torneio com formato eliminatório. A prioridade é buscar um resultado que não seja a derrota para definir a vaga sem sustos na volta.

Apesar das cobranças aos medalhões do elenco, o técnico corintiano confia na experiência de nomes como Cássio, Fagner e Gil mesclados a jovens da base para segurar a pressão atleticana. Fábio Santos, outro medalhão do elenco, também viajou para a capital mineira, mas não tem a escalação confirmada. Matheus Bidu briga pela posição.

Antes de viajar para Belo Horizonte, o Corinthians encerrou a preparação com um treinamento aberto à imprensa, algo raro no clube desde o início da pandemia. Luxemburgo deixou dúvidas sobre como montará o time do meio para frente. Wesley disputa posição com Adson e Maycon briga com Giuliano para completar o meio de campo ao lado de Roni e Fausto Vera.

Com Brasileiro e Copa do Brasil no calendário deste segundo semestre, o Corinthians trabalha em duas frentes para ajustar o time e dar um fim à má fase que ronda o futebol do clube. No Campeonato Nacional, o time paulista vem de empate com o São Paulo e ocupa a zona do rebaixamento, em 17º lugar. Pela Copa do Brasil, a definição de uma das vagas para as quartas de final acontece na Neo Química Arena, no próximo dia 31 de maio, quando Corinthians e Atlético-MG voltam a se enfrentar pelo jogo de volta das oitavas.