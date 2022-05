Esporte Paulinho desfalca Corinthians em Cali e Vítor Pereira deve viajar no dia do jogo

O Corinthians pode ter dois importantes desfalques na visita ao Deportivo Cali, quarta-feira, pela Libertadores. O volante Paulinho é ausência certa após entorse no joelho direito. Já o técnico Vítor Pereira cumpre os protocolos contra covid-19 e só pode viajar para a Colômbia na data da partida.

Paulinho deixou a partida contra o Fortaleza no intervalo, após lesão no joelho. Passará por exames mais detalhados para saber a gravidade da lesão, mas a confiança no clube é grande de que nada de mais grave ocorreu.

Diagnosticado com covid-19 no dia 25 de abril, Vítor Pereira tem obrigação de ficar afastado do trabalho nos jogos da Conmebol por 10 dias. O isolamento obrigatório acaba na terça-feira e ele estaria liberado para viajar somente na quarta-feira. O Corinthians apenas confirmou sua ausência no embarque do time, nesta segunda-feira.

Vale lembrar que o time foi dirigido pelo auxiliar Filipe Almeida na vitória diante do Boca Juniors, na semana passada. O treino que define a equipe será nesta terça, na Colômbia, sem o comandante principal.

Poupado diante dos cearenses pela impossibilidade de inscrição do lateral Rafael Ramos na primeira fase da Libertadores, Fagner retorna e será titular. Assim como Fábio Santos deve aparecer na esquerda após agradar diante dos argentinos. Jô tende a ser o centroavante.

O Corinthians relacionou 25 jogadores para a quarta rodada da Libertadores. Luan, em baixa, mais uma vez é ausência. Roni está na lista como opção para a vaga de Paulinho, mas deve ser reserva de Du Queiroz e Maycon. Willian, que apanhou bastante diante do Fortaleza, está com a delegação.