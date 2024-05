Patrocinadora do Corinthians se manifesta sobre acordo e ‘avalia próximos passos’

Nesta sexta-feira, por meio de um comunicado oficial, a casa de apostas VaideBet, patrocinadora master do Corinthians, se mostrou incomodada com as recentes denúncias sobre as suspeitas de pagamento de intermediação a uma outra empresa.

Insatisfeita com os desdobramentos do caso, a patrocinadora do clube do Parque São Jorge sinalizou com a possibilidade de tratar da rescisão do contrato caso a situação venha a persistir. A empresa reiterou ainda pedidos de esclarecimentos.

“Durante as últimas semanas, a VaideBet pediu informações ao Corinthians em ocasiões variadas e realizou reunião presencial na sede do clube no dia 8 de maio, além de ter enviado um comunicado à diretoria na última segunda-feira”, diz parte do texto.

A nota tratou também sobre a condução da negociação ao comentar sobre as partes que trataram do assunto. “Desde o primeiro momento, a VaideBet foi contratada por um agente intermediário sobre a possibilidade de se firmar um acordo para patrocínio master do Corinthians e foi conduzida pelo referido interveniente até a diretoria do clube para o início das negociações”, diz outro trecho do comunicado.

Por fim, a empresa informa nunca ter tido contato com qualquer outra empresa a respeito do acordo de patrocínio. No início do mês de maio, a nota enfatiza que o pedido de esclarecimentos feitos à diretoria corintiana.

Fechado no começo de 2024, o acordo entre as duas partes tem duração de três anos e o valor do contrato está orçado na casa dos R$ 370 milhões. A casa de apostas encerra a nota indicando que o caso continua sendo analisado. “A VaideBet observa com atenção os desdobramentos do atual cenário e avalia os próximos passos.”