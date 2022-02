Patrick, Luciano e mais 3 trocam folga no São Paulo por tratamento e reabilitação

O São Paulo não entra em campo neste fim de semana pelo Campeonato Paulista, por causa do adiamento do clássico com o Palmeiras. Volta a jogar somente no dia 9, quarta-feira, diante do Santo André, e Rogério Ceni optou por dar folga nesta sexta-feira ao elenco. Mas alguns jogadores abriram mão do descanso para adiantarem o processo de recuperação de lesão ou da parte física.

Reforço para 2022, o meia Patrick sentiu um desconforto no posterior da coxa direita no treino de terça-feira e acabou fora do jogo contra o Red Bull Bragantino. Para não ficar muito tempo ausente, ainda mais em um setor com enorme concorrência por vaga, foi ao CT da Barra Funda nesta sexta-feira para seguir o tratamento.

Também tratando de lesões musculares, Luciano e Luan estiveram ao lado do reforço. A dupla já está em reta final de tratamento. Ambos ainda não estrearam na temporada. O volante acusou dores no início da pré-temporada, enquanto o atacante teve uma contratura durante os treinos.

Os outros dois presentes aos trabalhos estiveram em campo na derrota para o Bragantino, por 4 a 3, mas não desempenharam o esperado e Rogério Ceni admitiu que se precipitou em escalá-los. Talles Costa jogou os primeiros 45 minutos, mas deu lugar a Igor Gomes no intervalo. O meia, contudo, não aguentou completar a etapa inteira e saiu antes do apito final.

Talles Costa e Igor Gomes estavam com covid-19 recentemente, fizeram apenas quatro treinos, mas Ceni acreditava que podiam render em Bragança Paulista. A dupla, contudo, acusou a parte física e agora faz novos trabalhos fortes para estarem aptos diante do Santo André.