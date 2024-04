Patrick de Paula volta a jogar após 400 jogos e se emociona em vitória do Botafogo

A partida deste domingo contra o Boavista, pela final da Taça Rio, teve importância especial para um jogador do Botafogo. Após 400 dias afastado dos gramados, em razão de uma grave lesão no joelho esquerdo, o volante Patrick de Paula enfim voltou a jogar uma partida oficial.

O jogador de 24 anos entrou em campo aos 23 minutos do segundo tempo, substituindo Kauê. O Botafogo já vencia o Boavista por 2 a 0 no Engenhão, sacramentando o título da Taça Rio, o torneio de consolação do Campeonato Carioca, e a vaga na edição de 2025 da Copa do Brasil.

Patrick jogou poucos minutos, mas o suficiente para sentir o gostinho de um jogo oficial. Ao fim da partida, o volante se emocionou, principalmente pelo reconhecimento de parte da torcida, e recebeu o carinho dos companheiros de time.

“A emoção de quem lutou demais pra voltar a campo e hoje foi abraçado pela torcida alvinegra. Vamos juntos por grandes objetivos, PK!”, registrou o perfil oficial do Botafogo nas redes sociais, ao postar vídeo da reação do volante ao fim do confronto.

Patrick se machucou no dia 25 de fevereiro do ano passado, durante clássico com o Flamengo, pelo Estadual. Ele sofreu uma série de lesões no joelho esquerdo, no ligamento colateral lateral, no cruzado, nos dois meniscos (medial e lateral) e no côndilo femoral. Após delicada cirurgia, chegou a ficar dois meses sem encostar o pé no chão.

O longo período de recuperação física e tratamento foi encerrado neste domingo, no segundo jogo da final da Taça Rio, que marcou a despedida do Botafogo do Campeonato Carioca deste ano.