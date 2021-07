Patrícia Freitas fica em 13º na primeira regata da classe RS:X na Olimpíada

A velejadora Patrícia Freitas estreou com o 13º lugar na classe RS:X dos Jogos Olímpicos de Tóquio, na madrugada deste domingo, pelo horário de Brasília. A experiente atleta anotou 13 pontos perdidos na primeira regata. Haverá mais duas disputas neste domingo, na Baía de Enoshima, a cerca de 25 quilômetros da capital japonesa.

A classe começa com a liderança da francesa Charline Picon, com apenas um ponto perdido. Na sequência, vêm a chinesa Yunxiu Lu, com dois pontos, e a israelense Katy Spychakov, com três. A disputa da RS:X será finalizada somente no dia 31. Até lá serão disputadas mais 11 regatas e a chamada “medal race”.

Aos 31 anos, Patrícia Freitas não está entre as favoritas ao pódio. Mas tem experiência de sobra para aproveitar alguma oportunidade até a medal race. Ela disputa sua quarta Olimpíada. Sua melhor performance aconteceu no Rio-2016, com o oitavo lugar. Foi o melhor resultado de um brasileiro nesta classe.

Além disso, Patrícia é tricampeã pan-americana, com ouros conquistados nos Jogos de Guadalajara-2011, Toronto-2015 e Lima-2019. Em 2017, foi campeã da Copa do Mundo.

A velejadora tem dupla nacionalidade. Nascida em Washington, quando seu pai trabalhava nos Estados Unidos, ela também é americana. Mas sempre competiu pelo Brasil.