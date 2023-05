Esporte Pato revela que tinha receio de reencontro com Ceni no São Paulo: ‘Em seguida, ele me escreveu’

Apresentado como novo reforço do São Paulo nesta terça-feira, o atacante Alexandre Pato estava se recuperando de uma lesão grave no joelho desde fevereiro, no CT do clube tricolor. Antes de começar o tratamento nas dependências são-paulinas, ele viveu certa ansiedade, pois imaginava que poderia encontrar alguma resistência de Rogério Ceni, então treinador do time. Uma mensagem enviada pelo ex-goleiro, contudo, o deixou mais tranquilo.

“Cheguei aqui para fazer uma recuperação. Eu tinha muitos pensamentos. Eu tive discussões com o Rogério muito tempo atrás, em campo, tanto pelo Corinthians como quando vim para o São Paulo. Fiquei pensando: ‘será que o Rogério vai deixar eu fazer a fisioterapia?’ Pensei: ‘seja o que Deus quiser, se é pra eu ir ’. Logo em seguida, Rogério me escreveu, Rui (Costa, diretor executivo) me escreveu”, lembrou o jogador de 33 anos.

De acordo com Pato, Ceni também teve participação no desfecho para que o uso do CT para tratar a lesão se transformasse em uma assinatura de contrato. “As coisas que aconteceram para eu chegar até aqui foram indo, tudo no seu tempo. Passou pelo Rogério, depois direção, até mesmo a liberação de todos. Os jogadores foram fundamentais também. Foi no tempo que deveria ser. Se não foi lá atrás, era para ser agora, era o momento justo”, disse.

O receio do reencontro com o ex-goleiro foi logo substituído por uma relação de amizade, a ponto de os dois se desafiarem em uma aposta sobre a Liga dos Campeões. Ex-jogador do Milan, Pato apostou que a equipe passaria pelo Napoli nas quartas de final. “O Rogério me deve e ele foi embora sem me pagar, tô brincando”, brincou. “Eu torci muito para o Milan passar e essa foi a nossa aposta. Ele falou: ‘quem ganha, Milan ou Napoli?’. Eu falei: ‘vai o Milan e vai até o final’. Eu não ganhei a segunda parte, mas ganhei a primeira”, concluiu, lembrando que os milanistas foram eliminados nas semifinais pela rival Internazionale.

Presente ao lado de Pato na coletiva, o presidente são-paulino Julio Casares afirmou que a possibilidade de contratar o atacante só começou a ser considerada após perceberem a “determinação” do jogador. “Começou com ele chegando para fazer a recuperação. na convivência, sentimos a determinação, o carinho que ele tem pela instituição. Os jogadores felizes, ainda não passavam pela cabeça a possibilidade, mas chegou”, disse.

Chegando com um contrato de produtividade, Pato diz que está de volta por ser grato ao clube. “Todo mundo soube, eu saí do São Paulo, mas não era justo fazer com o clube algo que me abriu as portas. Eu queria resolver coisas minhas, amadureci muito depois daquele tempo. A volta é de gratidão pelo trabalho que a direção fez, independentemente do que acontece nos bastidores, de contrato, não preciso explicar aqui. Só quero vestir a camisa e representar o carinho do torcedor e do clube”

PASSAGEM PELOS EUA

Alexandre Pato chegou ao São Paulo para sua terceira passagem. Após encerrar a última, em 2020, foi para o Orlando City, dos Estados Unidos, onde sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, em setembro. Voltou ao Brasil e, em fevereiro, o São Paulo abriu as portas para que se recuperasse.

“Quando eu escolhi sair do São Paulo naquela época, eu falei para minha esposa que gostaria de um lugar para jogar em paz, receber um salário e que a gente pudesse se divertir. Todas essas escolhas eram da minha vontade. Infelizmente, no primeiro jogo eu me machuquei. Aí eu volto, comecei bem, me divertindo, fazendo gol, assistência, e logo em seguida eu machuco de novo. Eu estava fazendo muito da minha vontade. Quando abriu as portas do São Paulo, eu falei para mim: algo vai acontecer”, relembrou.

ESTREIA

Como estava sem contrato desde o final do ano passado, o atacante não precisa esperar a janela de transferências de julho para ser registrado em competições. A estreia, portanto, depende da avaliação interna de suas condições físicas. “Minha conversa com o Dorival hoje foi rápida. Pato, faz o gol. Eu falei: beleza. Vamos dar tempo ao tempo, tenho que respeitar o processo. Hoje foi meu segundo dia. Eles vão me dando feedback, a data não é o principal agora, mas a adaptação”, afirmou.

De qualquer forma, ele se diz motivado e pronto para jogar na posição que Dorival Júnior precisar. “Eu sinto como se eu tivesse meus 18 anos. A parte física, a parte mental, toda a entrega será feita para o São Paulo. Independentemente da minha idade, eu estou me preparando o máximo para estar pronto. Sobre a posição, sempre joguei de centroavante, atacante, meia-atacante. Se o professor precisar, jogo até de zagueiro. A posição vou deixar para o professor decidir”.