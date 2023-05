Pato faz 1º treino no São Paulo e Arboleda deve reforçar a defesa contra o Sport

Alexandre Pato, anunciado na semana passada como reforço, foi a novidade do treino desta segunda-feira no CT da Barra Funda. Recuperado de uma cirurgia no joelho direito, ele participou da sua primeira atividade com o grupo são-paulino. Além do atacante, Dorival Júnior contou ainda com o zagueiro Arboleda, que deve estar em campo para enfrentar o Sport nesta quinta-feira, em partida pela Copa do Brasil.

Pato ainda não tem uma previsão de estreia. Como o atleta vem de recuperação de cirurgia no joelho, a comissão técnica não estipula um prazo para a volta. A ideia é ver como ele responde aos treinamentos para avaliar o seu progresso físico e técnico.

Em sua terceira passagem pelo clube, o jogador viveu um momento inusitado nesta segunda. Ele seria apresentado oficialmente no início da tarde com uma coletiva, mas a entrevista teve de ser cancelada por causa de um furto de cabeamento na região da Barra Funda. Por causa do crime, o CT ficou sem sinal de telefone e internet para o atendimento à imprensa.

Na atividade desta tarde, a comissão técnica dividiu três grupos para trabalhar em espaço curto a fim de aprimorar os passes e ajustar a movimentação. Dorival quer o time com mais posse de bola para tentar controlar o ritmo da partida e dificultar as ações do Sport.

Além do retorno de Arboleda, recuperado de fadiga muscular, o treinamento contou também com a participação de Rodrigo Nestor. No entanto, seu trabalho ficou restrito à preparação física e sua presença para enfrentar os pernambucanos não é certa.

Após obter uma vitória no jogo de ida por 2 a 0, na Ilha do Retiro, o São Paulo se garante na fase de quartas de final até mesmo com derrota por um gol de diferença no Morumbi. O confronto de volta está marcado para esta quinta, às 21h.