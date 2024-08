Parma marca no começo, faz 2 a 1 e volta a derrotar o Milan após 10 anos no Italiano - O Liberal

Esporte Parma marca no começo, faz 2 a 1 e volta a derrotar o Milan após 10 anos no Italiano

Com um gol logo aos 2 minutos e apostando nos contra-ataques, o Parma derrotou o Milan neste sábado por 2 a 1 pela segunda rodada do Campeonato Italiano e encerrou uma série de oito partidas e mais de dez anos sem vitória contra o time de Milão. O último triunfo do Parma havia acontecido em março de 2014.

De volta à elite do futebol italiano após uma ausência de três anos, o Parma investiu pouco após o acesso e o técnico Fabio Pecchia já afirmou que o objetivo do time é permanecer na primeira divisão. Principal contratação do time para a temporada, o goleiro japonês Zion Suzuki, que estava no belga St. Truiden, fez boas defesas neste sábado contra o Milan.

O primeiro gol da vitória do Parma foi do atacante romeno Dennis Man, que, sem marcação, completou cruzamento do lateral Valeri no início do jogo. O atacante também marcou no empate Parma com a Fiorentina na primeira rodada.

Em desvantagem no placar, o Milan tinha dificuldades em chegar ao gol do Parma. A primeira jogada que realmente levou perigo ao rival aconteceu aos 30 minutos em finalização de Okafor. Nos minutos seguintes, o time de Milão conseguiu pressionar, mas não foi eficiente para empatar. No final da primeira etapa, o Parma desperdiçou duas boas oportunidades, com Simon Shom e Valentin Mihalla.

O Milan voltou mais aplicado para o segundo tempo e com cinco minutos já tinha exigido duas boas defesas de Suzuki e mandado uma bola no travessão. O Parma buscava explorar os contra-ataques e chegou a marcar com Ange-Yoan Bony, mas o gol foi anulado por impedimento.

O empate do Milan aconteceu após uma grande jogada de Rafael Leão pelo lado esquerdo. Ele tocou para Theo Hernadez que avançou para a linha de fundo e cruzou. Já dentro da área, Leão dominou, invadiu a pequena área e tocou para Pulisic, que só empurrou para o gol.

Logo após o empate, o novo técnico do Milan, Paulo Fonseca, promoveu as estreias do lateral brasileiro Emerson Royal e do meia francês Youssouf Fofana, que estavam no banco. O gol da vitória do Parma aconteceu com dois reforços contratados para tentar manter o time na elite e que também começaram no banco neste sábado.

Em rápido contra-ataque, o sueco Almqvist, que veio do Rostov, da Rússia, interceptou um passe ruim de Rafael Leão e avançou pela esquerda. Ele tocou para Matteo Cancellieri, negociado por empréstimo pela Lazio, que bateu na saída do goleiro Maignan.