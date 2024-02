Paris inaugura primeiro local de competições cinco meses antes do início dos Jogos Olímpicos

Em meio à expectativa com a proximidade do início dos Jogos Olímpicos, os organizadores e dirigentes da Câmara Municipal de Paris inauguraram neste domingo o primeiro – e único – local exclusivo na capital francesa para o evento e que está localizado em um bairro de classe trabalhadora e multicultural.

Segundo autoridades, a Adidas Arena em Porte de la Chapelle – uma das áreas mais pobres de Paris – está pronta e ‘operacional’ cinco meses antes do início dos Jogos. E foi promovido como um sinal de que a cidade está pronta e comprometida com a comunidade desportiva mundial e os seus residentes.

O local vai ser sede de eventos de badminton e ginástica rítmica durante a Olimpíada e deverá fazer parte dos esforços para revitalizar as comunidades locais. Para a Paraolimpíada, receberá as competições de badminton e levantamento de peso.

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, indicou no domingo que está “orgulhosa” de que a área que antes era descrita como uma “zona proibida” esteja começando a ser transformada. “Antes de começarem a zombar de nós”, disse ela. “A mudança é possível.”

A inauguração representou uma conquista dados os problemas durante sua construção. O local, que custou 138 milhões de euros (R$ 737 milhões) e exigiu 1.500 toneladas de aço, exigiu que os organizadores garantissem materiais de fontes alternativas devido à problemas de abastecimento devido à guerra da Rússia na Ucrânia.

As autoridades descreveram o local como um símbolo do desejo da cidade de ser sede de jogos “sustentáveis” e que foi construído com materiais reciclados e madeira, além de um telhado sustentável. Será também a primeira arena deste tipo em França com uma “sala sensorial” para pessoas com “distúrbios cognitivos”.

Batizado de Adidas Arena devido ao lucrativo acordo de 2,8 milhões de euros por ano com a marca de roupas esportivas, o local pode acomodar 8 mil espectadores para uma série de eventos esportivos e apresentações ao vivo.

Também será a sede do clube de basquete de Paris. Duas academias próximas ao local proporcionarão um espaço esportivo muito necessário no bairro anteriormente negligenciado, reconheceu o conselho municipal.

Nos últimos anos, este local tem albergado centenas de migrantes e requerentes de asilo que vivem em condições deploráveis – em campos improvisados – e que foram despejados pela polícia em diversas ocasiões.