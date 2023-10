Parceria entre prefeitura e Sesi planeja levar esporte para 200 crianças em Americana

A Prefeitura de Americana protocolou, nesta terça-feira, na câmara, um projeto de lei para firmar convênio com o Sesi visando a prática esportiva. A proposta tem como objetivo desenvolver aulas de atletismo, ciclismo, tênis de mesa e futebol para 200 crianças e jovens de 6 a 17 anos.

A matéria precisa ser aprovada pelo legislativo e com isso Americana será integrada ao programa “Atleta do Futuro”, promovido pelo Sesi-SP. A intenção é formar e disseminar o esporte de forma gratuita. Assim que o projeto for aprovado e virar lei, as atividades serão desenvolvidas em instalações municipais e no Sesi de Americana, na Avenida Bandeirantes, na Chácara Machadinho.

O trabalho será realizado por um coordenador e até quatro professores. A equipe será responsável por controlar a frequência dos alunos, avaliar e acompanhar o desenvolvimento do programa.

Da estrutura do Sesi seriam utilizadas as instalações, equipamentos e materiais didáticos e pedagógicos existentes no Centro de Qualidade de Vida.

Em uma das modalidades que serão ensinadas, o atletismo, a equipe do Sesi-SP é referência nacional. Isso porque os dois velocistas mais rápidos do Brasil nos 100 metros rasos competem pela equipe.

São eles: Erik Cardoso e Felipe Bardi. Nascido em Americana, Bardi é atualmente o dono da melhor marca do País, com recorde de 9s96. Ao mesmo tempo em que visa a parceria para o “Atleta do Futuro”, o município promete retornar com as escolinhas esportivas ainda durante este mês de outubro.

O projeto tem 20 modalidades e está com cadastro aberto no site da prefeitura. O preenchimento não garante a vaga, mas faz com que a Secretaria de Esportes possa estudar a viabilidade de acordo com a quantidade de interessados. *Estagiário sob supervisão de Reginaldo Gonçalves