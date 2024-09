Paraguai convoca jogadores de Corinthians, Palmeiras e São Paulo para rodada das Eliminatórias

O técnico Gustavo Alvaro anunciou a lista de 27 convocados que defenderão o Paraguai nas rodadas 9 e 10 das Eliminatórias Sul-Americanas com sete jogadores que atuam no Brasil, três deles defendendo Corinthians, Palmeiras e São Paulo. A novidade é o retorno do corintiano Romero à seleção após ausência na jornada passada.

O Paraguai joga no dia 10, em Quito, diante do Equador, e depois recebe a Venezuela, no dia 15. Desta maneira, Romero pode desfalcar o Corinthians no jogo do dia 17, inicialmente previsto como o retorno com o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil, mas que agora virou o “confronto direto” com o Athletico-PR no Brasileirão. A CBF inverteu a ordem dos jogos, para desagrado da direção corintiana.

Romero disputou a Copa América nos Estados Unidos, mas com a demissão do técnico Daniel Garnero, não esteve na primeira lista do comandante argentino. Fazendo gols importantes pelo Corinthians, voltou ao radar e deve disputar a posição de titular com Isidro Pitta, do Cuiabá.

Reserva de Junior Alonso e Balbuena na jornada passada, o zagueiro palmeirense Gustavo Gómez também foi chamado e tentará recuperar o prestígio e a posição na seleção. Como o Palmeiras não terá jogos na Data Fifa, o prejuízo será apenas no período de treinos.

O mesmo acontece com o São Paulo, que cederá o volante Bobadilla. O jogador se firmou na equipe de Luis Zubeldía e também está agradando Alfaro, que o utilizou na rodada passada das Eliminatórias.

Gustavo Alfaro convocou outros quatro jogadores que atuam no futebol brasileiro: o goleiro Gatito Fernández, do Botafogo, op zagueiro Junior Alonso, do Atlético-MG, o volante Villasanti, do Grêmio, e o atacante Isidro Pitta, do Cuiabá.