Para não perder G-4 de vista, Guarani se prepara para encarar o CRB: ‘Decisão’

14 out 2021 às 12:36 • Última atualização 14 out 2021 às 13:08

O Guarani terá um jogo chave para seguir firme na briga pelo G-4 – a zona de acesso – da Série B do Campeonato Brasileiro. O time do técnico Daniel Paulista visitará o CRB, que está três pontos acima, nesta sexta-feira, às 19 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 30.ª rodada.

“Realmente é um ‘jogo de seis pontos’, como todos agora vão ser de seis pontos. Se a gente almeja o acesso na competição, acho que a gente tem que encarar todos como decisão, como a gente encarou, e de seis pontos. E a gente sabe que o CRB está três pontos na nossa frente. A gente tem que ir lá, dar o nosso melhor para a gente sair vitorioso de lá e com os três pontos”, disse o atacante Júlio César.

Apesar do espírito para a partida, Júlio César foi poupado e ficou em Campinas (SP). Allan Victor deve ganhar a vaga, mas Maxwell também está na disputa. O Guarani ainda terá outras mudanças para o confronto direto.

O zagueiro Ronaldo Alves cumpriu suspensão na vitória por 3 a 0 sobre o Londrina e volta na vaga de Carlão. O volante Rodrigo Andrade, por outro lado, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e dará vaga a Índio. Já o zagueiro Tití rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, passará por cirurgia e não joga mais em 2021.

O Guarani ocupa a sétima colocação com 45 pontos, a três do CRB, o quinto colocado, e a três também do Goiás, que fecha o G-4. “O Guarani vai lutar com todas as forças, mesmo lutando contra times com maior poderio financeiro e estrutural, mas a gente vai lutar, dentro das condições que o Guarani, até o fim das nossas forças para conquistar uma das quatro vagas”, disse Daniel Paulista.

O Guarani deve começar jogando com Rafael Martins; Diogo Mateus, Thales, Ronaldo Alves e Bidu; Bruno Silva, Índio e Régis; Bruno Sávio, Allan Victor (Maxwell) e Júnior Todinho.