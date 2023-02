Paquetá sai machucado e West Ham arranca empate com o Chelsea pelo Inglês

Sem um de seus principais nomes desde o início do jogo, O West Ham arrancou um empate heroico de 1 a 1 com o Chelsea, neste sábado, no estádio Olímpico de Londres, pelo Campeonato Inglês. Lucas Paquetá deixou o campo logo no início do primeiro tempo com fortes dores no ombro.

O jogo foi marcado também pela atuação do VAR. O vídeo de checagem anulou dois gols do Chelsea no primeiro tempo e também um outro marcado pelo West Ham na etapa final de forma correta. No entanto, já nos acréscimos, Soucek cortou uma bola com a mão na área e o lance foi ignorado pela arbitragem prejudicando o Chelsea.

Se Paquetá deixou o campo, um ítalo-brasileiro fez bonito. Emerson Palmieri fez o gol do West Ham em bela cabeçada enquanto João Félix anotou para o Chelsea em lance de oportunismo

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana pela competição e o Chelsea recebe a visita do Southampton no sábado. Já o West Ham enfrenta o Tottenham fora de casa no domingo.

No Inglês, o Chelsea chegou aos 31 pontos e segue na parte intermediária da classificação. O empate em casa também não foi bom para o West Ham, que soma 20 pontos e tenta se distanciar da zona de rebaixamento.

No jogo, o time da casa sofreu uma baixa importante logo cedo. Lucas Paquetá machucou o ombro após sofrer falta de Madueke e precisou de atendimento médico. Ele ainda tentou voltar, ficou alguns minutos em campo, mas acabou sendo substituído com apenas 13 minutos de partida.

Com mais volume de jogo, os visitantes e abriram o placar logo depois. João Félix, que teve um gol anulado minutos antes, aproveitou um cruzamento de Enzo Fernandez e estufou as redes para fazer 1 a 0.

A pressão foi mantida, o Chelsea voltou a ter um gol invalidado, mas quem acabou mexendo no placar foi o West Ham. A jogada teve início com um cruzamento de Coufal. Bowen fez o desvio de cabeça e o ítalo-brasileiro Emerson Palmieri deixou tudo igual no placar aos 28 minutos.

Com mais posse de bola e com controle da partida, o Chelsea pressionou o West Ham, mas esbarrou na boa marcação do adversário, que conseguiu se fechar na defesa e usou o contra-ataque como arma para tentar a vitória.

Na etapa final, Soucek também teve um gol anulado corretamente pelo VAR. No entanto, no final do partida, o jogador do West Ham acabou alvo de polêmica ao cortar um chute com a mão na área. A arbitragem mandou o lance seguir e o resultado terminou com o empate de 1 a 1.