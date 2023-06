Paquetá dá passe para gol do título e West Ham vence a Liga Conferência diante da Fiorentina

Com assistência do brasileiro Lucas Paquetá para o gol do título, marcado por Bowen, o West Ham foi campeão da Liga Conferência ao bater a Fiorentina por 2 a 1 nesta quarta-feira, em Praga, na República Checa. O meio-campista da seleção enfiou uma linda bola para o companheiro inglês desempatar a partida aos 44 minutos do segundo tempo, encerrando o jejum de 43 anos vivido pelo clube britânico, que não vencia um campeonato de expressão desde a Copa da Inglaterra de 1979/80.

O treinador Vincenzo Italiano decidiu escalar a Fiorentina sem Arthur Cabral, artilheiro da Liga Conferência com sete gols, e apostou em Jovic como referência no ataque, mas não colheu os frutos da decisão. Jovic até chegou a balançar a rede, nos acréscimos do primeiro tempo, mas o gol foi anulado após revisão do VAR, que confirmou a posição de impedimento do centroavante.

Fora isso, o primeiro tempo não foi de tantas chances. O que mais marcou a etapa inicial foi um ato hostil da torcida do West Ham. Aos 34 minutos, um corpo foi arremessado em direção ao campo, aparentemente com algum conteúdo em seu interior, e atingiu a cabeça de Biraghi, da Fiorentina. O jogador teve um sangramento no local e a partida precisou ser paralisada para atendimento, enquanto outros copos eram retirados do gramado e o sistema de som pedia que a torcida parasse.

O zero só saiu do placar na etapa final. O árbitro deu toque de mão na área da Fiorentina, aos 16 minutos, e Benrahma converteu a cobrança para deixar o West Ham em vantagem no placar. Bonaventura chutou cruzado para empatar para a Fiorentina, cinco minutos depois.

O jogo ficou ainda mais nervoso, e parecia que a decisão iria ficar para a prorrogação, mas Lucas Paquetá usou sua ótima visão de jogo para acertar belo passe para Bowen, que saiu livre nas costas da defesa e avançou até a entrada da área para marcar o gol do título.