Papa Francisco parabeniza Sinner e exalta Itália por título do Aberto da Austrália

Novo campeão de Grand Slam, o tenista italiano Jannik Sinner recebeu os parabéns do papa Francisco nesta segunda-feira, um dia após o seu feito em Melbourne. O pontífice exaltou o título do Aberto da Austrália e também o esporte italiano, além de comentar sobre a importância da modalidade.

“Hoje temos que parabenizar os italianos porque ontem eles foram campeões na Austrália. Então, parabéns a eles também”, declarou o papa durante audiência com o Real Club de Tênis de Barcelona. O clube espanhol celebrava o seu 125º aniversário.

O papa Francisco observou que, sendo o tênis um esporte individual ou jogado em duplas, “parece que o objetivo do jogo é ser melhor que o adversário”. “No entanto, olhando para a história do clube percebe-se que, na realidade, desde a sua origem inglesa, o tênis é uma expressão da abertura dos criadores ao que pode vir de fora e do diálogo com outras culturas.”

Ele aproveitou os comentários para tirar lições do esporte. “No tênis, como na vida, nem sempre podemos vencer. Mas é um desafio enriquecedor se for jogado de forma educada e de acordo com as regras. O esporte não envolve apenas competição, mas também relações. E, no caso do tênis, é um diálogo que muitas vezes se torna artístico.”

Sinner vem quebrando barreiras para o tênis italiano desde a temporada passada. No fim do ano, liderou a equipe do seu país em busca do título da Copa Davis, o primeiro da equipe desde 1976. Em Melbourne, se tornou o primeiro italiano a se sagrar campeão em simples. Além disso, encerrou um jejum de quase 50 anos sem troféus para tenistas do seu país em torneios de Grand Slam.

O último italiano a ganhar um título deste nível em simples foi Adriano Panatta em 1976. “Ele é um garoto excepcional e um dos melhores produtos de exportação que temos”, disse o próprio Panatta em entrevista nesta segunda. “Ele certamente vencerá muitos Slams. Ele tem uma mistura de grande habilidade, forte desejo e grande caráter. Além disso, ele sabe como se comportar em momentos difíceis. Raramente vi um jogador assim.”

No domingo, o número quatro do mundo precisou se superar em quadra na grande final. Contra o russo Daniil Medvedev, Sinner perdia por 2 sets a 0 e teve que buscar a virada para vencer por 3 a 2.