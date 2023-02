Pâmela Rosa é campeã da 1ª etapa do STU de skate em Criciúma na última volta

As finais do street no Skate Total Urbe (STU) em Criciúma na tarde deste domingo tiveram reviravolta na reta final e muita emoção. A etapa, que abre a temporada brasileira de skate em 2023, terminou com Pâmela Rosa campeã após fazer uma última volta perfeita e superar Gabriela Mazetto. No masculino, o campeão foi Ismael Henrique. As disputas aconteceram na pista Parque Municipal Prefeito Altair Guidi.

Após passar apagada nas duas primeiras voltas, na quarta colocação, Pâmela Rosa fez uma última volta perfeita, conseguiu nota de 63.10 para ficar com o título. Ela superou Gabi Mazetto, que tinha nota de 61.11 e não completou a última volta. O bronze ficou com Ariadne Souza, com nota de 50.06.

Campeã do Mundial de Skate Street no começo do mês de fevereiro, Rayssa Leal não participou da etapa de Criciúma por causa das comemorações do seu aniversário de 15 anos. No ano passado, a Fadinha disputou e venceu a etapa de Criciúma.

Gabi Mazetto começou na frente com ótima nota de 61.11. Logo em sua primeira volta, Ariadne Souza mostrou que iria buscar a vitória e fez nota de 50.06. A segunda volta terminou com Gabi ainda na liderança, seguida por Ariadne e Daniela Vitória. Pâmela Rosa, quarta colocada, deixou o melhor para o fim. Ela acertou a manobra no corrimão e pulou para a liderança da etapa.

No masculino, o título da primeira etapa do STU National ficou com Ismael Henrique, que conseguiu nota de 70.56. O segundo colocado foi Vinicius Costa, que passou perto com nota de 68.65. Giovanni Vianna fechou o top 3 com marca de 61.19.