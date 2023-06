Palmeiras e São Paulo duelam nas quartas da Copa do Brasil e vencedor pode pegar o Corinthians

A Copa do Brasil terá novamente um clássico entre Palmeiras e São Paulo, desta vez nas quartas de final, conforme determinado por sorteio realizado nesta terça-feira, na sede da CBF. Além disso, há a possibilidade de novo duelo entre paulistas nas semifinais, pois o Corinthians, que enfrenta o América-MG, caiu no mesmo lado do chaveamento que os rivais. Os outros jogos das quartas serão Grêmio x Bahia e Flamengo x Athletico-PR.

O sorteio foi realizado com os oito times no mesmo pote, por isso todos tinham a chance de se enfrentarem. Os mandos de campo também foram definidos por sorteio, com o critério de que times da mesma cidade não poderiam ser mandantes na mesma data. Ficou definido que Corinthians, Palmeiras, Grêmio e Athletico-PR farão os jogos decisivos em casa. As datas base para as rodadas de ida e volta são 5 e 12 de julho.

São Paulo e Palmeiras se enfrentaram nas oitavas de final do ano passado, e os são-paulinos avançaram nos pênaltis após vitória por 1 a 0 no Morumbi e derrota por 2 a 1 no Allianz Parque. Em seguida, passaram pelo América-MG nas quartas, mas perderam as semifinais para o Flamengo.

Eliminado pelo time tricolor no ano passado, o América terá mais um paulista em seu o caminho, pois será o adversário do atual vice-campeão Corinthians, que traça um duro processo de reconstrução sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Sem vencer o time mineiro desde 2021, a equipe corintiana guarda uma má lembrança do encontro, pois foi eliminado pelos americanos na Copa do Brasil de 2020,após derrota na Neo Química Arena e empate em Minas.

Já o atual campeão Flamengo enfrentará o Athletico-PR, assim como foi na campanha do título. Na ocasião, os flamenguistas bateram os athleticanos por 1 a 0 em Curitiba após empate sem gols no Rio. Já o duelo Grêmio e Bahia marcará o encontro entre dois times recém-saídos da Série B. Em jogo da Copa do Brasil de 2019, também nas quartas, os gremistas levaram a melhor e avançaram de fase.

PREMIAÇÃO

A premiação máxima da Copa do Brasil deste ano é de R$ 91,8 milhões, caso a equipe finalista tenha começado desde a fase inicial. Para os times que começam na terceira fase, a premiação final é de R$ 70 milhões. Passar das oitavas para as quartas de final rendeu R$ 4,3 milhões a cada um dos oito times vencedores. Já os quatro times que sobreviverem às quartas garantem R$ 9 milhões.

Confira os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil:

Chave 1

Corinthians (decide em casa) x América-MG

Palmeiras (decide em casa) x São Paulo

Chave 2

Grêmio (decide em casa) x Bahia

Atlhetico-PR (decide em casa) x Flamengo