Luan conclui curso de técnico, cita Abel como exemplo e não descarta nova carreira

Vontade de aprender sobre o trabalho na beira do gramado teve inspiração do treinador português

Aos 30 anos, o zagueiro Luan está com a cabeça focada no Palmeiras, mas nem por isso deixa o futuro para depois. Na última semana, o defensor concluiu o curso de treinador da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e obteve a Licença B, voltada para a formação de atletas nas categorias de base.

A vontade de aprender sobre o trabalho na beira do gramado teve inspiração em Abel Ferreira, que completou três anos comandando o clube paulista.

Zagueiro Luan cogita seguir carreira como técnico – Foto: Cesar Greco / Palmeiras

“(Fiz o curso) porque amo o futebol e amo o que faço. O trabalho com o Abel, um cara que faz você entender o jogo, se sentir interessado por tudo o que acontece dentro do jogo, despertou em mim essa vontade de aprender um pouco mais”, revelou o zagueiro, em entrevista à TV Palmeiras. O defensor teve o ex-goleiro Fernando Prass, campeão da Copa do Brasil pelo clube alviverde, como colega de turma. “Aqui no Brasil a gente espera para se preparar depois. Eu quero me preparar para, caso as coisas aconteçam, esteja pronto para elas. Ele (Abel) falou comigo: ‘se você tem essa vontade, começa a estudar desde agora'”, contou.

Para conciliar os estudos com a rotina de jogos e treinos do Palmeiras, Luan fez aulas no período da noite e, por vezes, teve de estudar até mesmo durante a concentração do elenco para jogos importantes na temporada. A história é parecida com a do próprio Abel Ferreira, que começou a fazer o curso de treinador, em Portugal, enquanto ainda atuava como lateral-direito do Sporting. Considerado um dos maiores técnicos da história palmeirense, o comandante deu os primeiros passos treinando equipes trabalhando nos juniores do clube português quando se aposentou, em 2011, aos 32 anos.

Em novembro do ano passado, Abel Ferreira citou Luan ao ser questionado sobre qual jogador do Palmeiras ela via seguindo a carreira de técnico. “Não sei quando, mas o Luan vai ser treinador. Tem outros também no nosso elenco. Eles entendem o jogo. O próprio jogador tem de dar respostas dentro do jogo sem a intervenção do técnico. O treinador dá coordenadas, mas são eles que sabem se passa ou não passa”, disse o comandante alviverde, ao Palmeiras Cast.

Luan não descarta continuar no futebol quando parar de jogar e iniciar um trabalho como treinador, mas afirma que tirar a licença de técnico também é uma maneira de melhorar a sua performance enquanto ainda está em atividade. “Acredito que esse curso possa me fazer ser um jogador melhor, entender melhor o jogo”, disse. “Mesmo que não consiga ser treinador lá na frente, o que vivi pode me enriquecer como pessoa. Quem sabe, daqui uns seis ou sete anos, quando me aposentar, eu possa seguir em frente em outra profissão.”

ALTOS E BAIXOS

Revelado pelo Vasco e comparado a Mauro Galvão na base, Luan chegou ao Palmeiras em 2017, um ano depois de fazer parte do grupo que conquistou o inédito ouro olímpico nos Jogos do Rio. O atleta goza de prestígio com boa parte da torcida do Palmeiras, mas ficou marcado por protagonizar maus momentos do time palmeirense, como os pênaltis cometidos contra Tigres e Chelsea, nas edições de 2021 e 2022, respectivamente, do Mundial de Clubes.

Com qualidade para sair jogando, Luan voltou ao time titular do Palmeiras com o novo esquema com três zagueiros implementado por Abel Ferreira. Atuando como líbero, entre Murilo e Gustavo Gómez, o defensor se tornou importante na construção de jogadas e reforçou o poder de marcação da zaga alviverde, que não é vazada há três partidas, desde quando a nova formação passou a ser utilizada. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, Abel fez questão de elogiar o atleta.

“Um jogador que muitas vezes é mal amado e tem sido a peça-chave para esse sistema, que é o Luan. Infelizmente, aqui, muitas vezes quando as coisas não correm bem, são massacrados, pela imprensa, pela mídia. Infelizmente é assim que funciona”, disse o treinador.

Luan deve novamente ser titular do Palmeiras nesta quarta-feira, quando o time faz confronto direto com o líder Botafogo, às 21h30, no Nilton Santos, em partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão. A equipe paulista tem a chance de diminuir para três pontos a distância dos cariocas, que tem um jogo a menos, e manter vivo o sonho de título na competição.