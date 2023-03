Palmeiras x Ituano abre semifinais no domingo; Água Santa e Bragantino jogam 2ª

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu nesta terça-feira as datas e os horários das partidas da semifinal do Campeonato Paulista. Melhor campanha do Estadual até aqui, o Palmeiras abre a nova etapa da competição em duelo com o Ituano.

O jogo entre Palmeiras e Ituano acontece no domingo, às 16h, no Allianz Parque. Já a partida entre Água Santa e Red Bull Bragantino será disputada na segunda-feira, às 20h, na Vila Belmiro, em Santos.

A FPF ainda não confirma as emissoras que farão as transmissão dos jogos, mas a partida do Palmeiras deve ter transmissão da Record, na TV aberta, e também na TNT, que já anunciou que passará o confronto.

O Palmeiras se classificou para a semifinal do Paulistão ao bater o São Bernardo por 1 a 0. Adversário alviverde na próxima fase, o Ituano despachou o Corinthians, na Neo Química Arena, após empate no tempo normal, por 1 a 1, e vitória nos pênaltis.

Caminhou semelhante traçou o Água Santa que segurou o 0 a 0 com o São Paulo no Allianz Parque e conquistou a classificação inédita às semifinais nos pênaltis. O Red Bull Bragantino teve vida mais fácil nas quartas ao ganhar do Botafogo de Ribeirão Preto por 2 a 0.