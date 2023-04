Palmeiras x Corinthians marca 7 anos de torcida única em SP; clubes querem fim da medida

Rivais entram em campo neste sábado, com apenas palmeirenses nas arquibancadas do Allianz Parque

Último dérbi com torcida dividida aconteceu em 2016 - Foto: Cesar Greco / Fotoarena

Quando Palmeiras e Corinthians entrarem em campo neste sábado apenas palmeirenses ocuparão as cadeiras do Allianz Parque. É assim há sete anos no Estado de São Paulo: não existe torcida visitante em clássicos. Foi num dérbi, em 2016, que torcedores rivais dividiram pela última vez um estádio de futebol em São Paulo.

Após uma série de eventos violentos entre palmeirenses e corintianos no dia 3 de abril daquele ano, que resultaram em dezenas de feridos e um morto, o Ministério Público (MP-SP), em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) e a Federação Paulista de Futebol (FPF), definiu que as principais rivalidades de São Paulo passariam a ser disputadas com torcida única do mandante.

O argumento principal das autoridades era diminuir a violência ligada ao futebol. “Nenhuma medida será mágica, mas acreditamos que esse conjunto será efetivo”, afirmou o então secretário de segurança pública Alexandre de Moraes, atualmente ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). A ideia era manter a determinação de forma preventiva até o fim de 2016. Mais de sete anos se passaram e ela segue válida no Estado.

“Quando o estádio era dividido meio a meio, levar um gol te derrubava em dobro. Porque você sofria pelo gol tomado e, dois segundos depois, sofria pela comemoração da torcida adversária atravessando o campo e ocupando o estádio inteiro. Isso não existe mais”, relembra o palmeirense Fábio Felice, de 33 anos, que frequenta estádios desde os anos 1990 e foi um dos 21.219 torcedores pagantes presentes no Pacaembu no dérbi entre Palmeiras e Corinthians, pelo Paulistão de 2016, o último clássico com duas torcidas dividindo o mesmo palco.

Mas, afinal, Alexandre de Moraes estava certo? A determinação de que apenas uma torcida pudesse frequentar as arquibancadas diminuiu os conflitos entre torcedores? “A torcida única teve alguma eficácia nos estádios e em áreas próximas, mas não no conjunto das cidades. Nos últimos anos, os conflitos migraram dos estádios e áreas adjacentes para outros pontos”, avalia o sociólogo Mauricio Murad, da Universidade Salgado de Oliveira (Universo/RJ), que estuda a violência no futebol há mais de três décadas.

O QUE DIZEM OS DADOS SOBRE VIOLÊNCIA

Levantamento feito por Murad em sua pesquisa de mestrado mostra que o Brasil atingiu um pico de 159 eventos violentos relacionados ao futebol durante o ano de 2019. Portanto após a adoção da torcida única no Estado de São Paulo, que representa grande parte das ocorrências: cerca de 28% do total desde 2014. “Mais de 90% dos conflitos são fora e bem longe dos estádios. Em horários e até em dias distantes dos jogos”, pontua o sociólogo.

Por outro lado, a Secretaria de Segurança Pública do Estado afirma que o modelo de torcida única resultou em queda de 93% no número de ocorrências nos estádios, entre maio de 2019 e fevereiro de 2020, na comparação com o mesmo período de 2015 e 2016. E aponta ainda dois dados que ajudam a entender bem porque a medida segue respeitada (apesar de não ser aprovada) pelos clubes e bem avaliada pelas forças de segurança: 29% foi o aumento do público presente nos estádios e 36% foi a queda no efetivo militar dentro dos estádios (além de 15% na área externa e 48% nas escoltas policiais) numa comparação entre os 56 jogos anteriores à medida e os 56 jogos realizados com o modelo em vigor.

Para Raquel Sousa, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e especialista em policiamento e segurança em eventos esportivos, há um problema que transcende o futebol. “Grande parte dos policiais que atuam na segurança dos eventos esportivos no Brasil é lotada nos Batalhões de Policiamento de Choque, pautados em ações reativas”, ela avalia. “O policial atua em um jogo hoje, mas no restante da semana ele trabalha exercendo outras funções completamente distintas. Em geral, não há instruções específicas para lidar com as torcidas.”

CRIME QUE ORIGINOU TORCIDA ÚNICA SEGUE SEM SOLUÇÃO

José Sinval Batista de Carvalho tinha 53 anos quando morreu. Evangélico, pai de uma filha, baiano de nascimento e morador da zona leste de São Paulo. Não acompanhava futebol, mas seu rosto se tornou o símbolo da adoção da torcida única pelas forças de segurança.

Sinval foi morto com um tiro no coração na manhã do clássico entre Palmeiras e Corinthians em 3 de abril de 2016. Era por volta de 10h e ele transitava pela Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, também chamada de Praça do Forró, no bairro de São Miguel Paulista.

Lugar e hora errados para ele, já que cerca de 200 torcedores palmeirenses e corintianos se encontraram no local e iniciaram um enorme conflito. Até hoje, não há um responsável pelo disparo que matou Sinval.

“Eu me sinto revoltada. Indignada. A Justiça brasileira é lenta. Se nós fôssemos pessoas ricas, influentes, possivelmente teriam resolvido. Mas somos pessoas simples, da periferia”, afirma a advogada Selma Carvalho, irmã de Sinval, ao Estadão.

O caso tramita na 4ª Vara do Fórum Criminal da Barra Funda, mas ainda em fase de diligências e audiências de testemunhas. Selma aponta que a pandemia, com sessões online e menor tempo de expediente dos magistrados atrasaram ainda mais o processo nos últimos três anos.

A morte de Sinval provocou não só a adoção da torcida única no Estado como a Operação Cartão Vermelho, na semana seguinte. A Polícia Civil de São Paulo cumpriu 98 mandados judiciais, entre prisões e buscas, nas sedes das torcidas Gaviões da Fiel e Pavilhão 9, do Corinthians, e Mancha Alviverde, do Palmeiras. Foi a primeira vez que batidas policiais ocorreram ao mesmo tempo nestas torcidas.

Sinval era entregador de água e deixou uma filha menor de idade com a ex-mulher. “Meu irmão era religioso. Evangélico. Um cara da paz, um homem alegre, sossegado. Meus filhos, sobrinhos dele, até hoje lembram das brincadeiras que o Sinval fazia. Ele nem sabe por que morreu”, diz Selma, emocionada. “É muito difícil. Me sinto impotente e acho muito difícil que se faça justiça nesse caso.”

A morte de Sinval ocorreu a 32 km do local do jogo entre Palmeiras e Corinthians. E cerca de 6 horas antes de a bola rolar. “É um modelo que sinaliza que essas violências brutais não são do futebol, embora ocorram entre torcedores. São infiltrados que usam o nome das torcidas organizadas, mapeiam as cidades e constroem verdadeiros territórios de guerra, em especial nas periferias”, avalia Murad.

Uma simples pesquisa no site do Estadão mostra que, mesmo após 2016, casos de briga generalizada entre torcedores continuam acontecendo. Quase sempre distantes dos locais das partidas.

CONFLITOS SEGUEM MESMO COM TORCIDA ÚNICA

23/06/2022: Briga de torcida em Itapevi deixa torcedor são-paulino morto e 70 pessoas presas

10/01/2021: Torcedores de São Paulo e Santos brigam em Campinas; ao menos duas pessoas são baleadas

24/08/2020: Dois torcedores do Santos morrem após briga com palmeirenses depois do clássico no Morumbi

04/11/2019: Após briga, torcedores de São Paulo e Palmeiras podem ser denunciados por associação criminosa

14/04/2019: Briga de torcedores de São Paulo e Corinthians na Grande SP deixa 14 feridos

05/03/2018: Corintiano morre após ser espancado em briga de torcidas de Santos e Corinthians

COMO OS CLUBES SE POSICIONAM?

O Estadão solicitou um posicionamento oficial dos quatro grandes clubes do Estado (Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo) sobre a torcida única. Todos apontaram que são contrários à medida, apesar de respeitá-la.

CORINTHIANS

“Sou contra a torcida única, porque não acho que essa é a solução para o problema da violência”, afirmou o presidente Duílio Monteiro Alves à reportagem. “Vimos milhares de exemplos de que a briga acontece em outros lugares, enquanto não havia registros de brigas dentro de estádios. Sou totalmente a favor do retorno das torcidas.”

O mandatário do clube ainda afirma que o Corinthians tem “manifestado frequentemente contra todo tipo de violência através das plataformas digitais e de posicionamentos em campo”.

PALMEIRAS

O alviverde afirmou que é preciso trabalhar em conjunto para acabar com a proibição aos visitantes. “O Palmeiras é contra a presença de torcida única nos estádios. Se quisermos transformar o futebol brasileiro em um produto melhor e mais atraente para todos, é fundamental trabalharmos em conjunto com as autoridades públicas de segurança pelo fim desta medida”.

SANTOS

Andres Rueda, presidente do Santos, afirmou ser “totalmente contra” a torcida única: “Acredito que o espetáculo é mais bonito quando você tem as duas torcidas mescladas, gritando, torcendo por seu time, de maneira civilizada. Aí cabe aos órgãos competentes, ao nosso Judiciário, criar regras que punam quem não se comporte com decência no jogo”.

“O torcedor em si não é violento, ele não depreda o estádio, não quer briga. Ele quer assistir um espetáculo, um jogo. Agora você tem aquelas exceções e não é exclusividade da torcida. Isso está aí, infelizmente, embutido na sociedade atual. Você educa através da punição. Você tem que ter regra. Depredou, vai preso e paga o prejuízo”, opina Rueda.

SÃO PAULO

A aproximação com o Palmeiras para um acordo de uso do Morumbi e do Allianz Parque marcou um importante passo na luta pela volta dos visitantes, avaliam as diretorias, tanto do tricolor quanto do alviverde. Após o clássico entre Palmeiras e Santos, disputado no estádio são-paulino em março, os clubes divulgaram uma nota conjunta.

“Na avaliação das presidências de ambas as agremiações, o saldo positivo do evento contribui para que, futuramente, os clássicos estaduais voltem a ser disputados com a presença de duas torcidas”, escreveram Leila Pereira e Júlio Casares.

Procurado pelo Estadão, o São Paulo agora se limitou a dizer que “confia nas autoridades públicas de segurança e cumpre todas as determinações para promover um ambiente seguro em suas partidas para todos os torcedores”.

FEDERAÇÃO PAULISTA

Em nota enviada ao Estadão, a Federação Paulista também se manifestou contra a torcida única e disse não enxergar a medida como “solução para o problema da violência do futebol”, embora admita que “os confrontos entre torcidas tenham reduzido, e público e renda dos jogos tenham aumentado”.

“Desde o início da regra, a FPF manifestou-se contrária à decisão e enviou pedido formal ao Ministério Público Estadual para que a proposta fosse revista, sem sucesso. A FPF defende maior rigor na aplicação da legislação vigente para pôr fim à impunidade que ronda os casos de violência no futebol, e ressalta a necessidade de aumentar o diálogo com o poder público, clubes e sociedade civil para elaborarmos soluções exemplares e definitivas para este problema.”

E QUAL A SITUAÇÃO EM OUTROS ESTADOS?

Após ser adotada em São Paulo, a torcida única ganhou aderência também em outros pontos do País. Na Bahia, apesar de constantes reclamações de Bahia e Vitória, os clássicos Ba-Vi são disputados apenas com presença dos mandantes. Em novembro de 2018, um rubro-negro foi morto horas antes de um clássico, após ser baleado em um posto de gasolina no Largo do Tanque, em Salvador.

Outros Estados que também proibiram visitantes foram Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Goiás e Distrito Federal.

Em Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético-MG chegaram a ficar cinco anos (entre 2017 e 2022) disputando clássicos apenas com a presença de torcida mandante. A medida caiu e a final do Campeonato Mineiro do ano passado, em jogo único, teve a carga de ingressos vendida de maneira igual para as celestes e alvinegros. Neste ano, no entanto, Ronaldo Fenômeno, acionista majoritário da SAF do Cruzeiro, defendeu a volta da torcida única após incidentes no jogo disputado pelo Estadual em fevereiro.

No Paraná, entre idas e vindas, a torcida única vigora atualmente. Em 2018, o Athletico-PR radicalizou e proibiu visitantes na Arena da Baixada mesmo em jogos de times de outros Estados. A medida foi chamada pelo clube de “torcida humana”, criticada por dirigentes de outras agremiações. O rival Coritiba chegou a entrar em campo com uma camiseta que provocava: “Torcida humana: ideia ‘pathetica'”. A proibição durou 15 meses, mas atualmente segue válida nos “atletibas”.

Do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro vieram experiências no sentido contrário. Os gaúchos adotaram um setor de torcida mista em jogos Gre-Nal (Grêmio x Internacional) a partir de 2015. A ideia deu certo, mas acabou descontinuada em 2022, segundo os clubes, por baixa adesão e custo elevado de segurança e logística.

Já entre os cariocas, a torcida mista continua existindo em clássicos. O Ministério Público (MP-RJ) chegou a solicitar, em 2017, que os jogos envolvendo Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo contassem apenas com torcida dos mandantes. Mas os clubes bateram o pé e a medida durou poucas semanas. O governador Cláudio Castro (PL) também já afirmou publicamente que a decisão de torcida única seria uma “falência do Estado”.

Vale lembrar ainda que, em São Paulo, a medida de torcida única também é aplicada em Campinas nos clássicos entre Guarani e Ponte Preta.