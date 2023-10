Palmeiras volta a treinar pensando no Bahia e Fabinho projeta nova vitória na caça ao Botafogo

Qualquer torcedor do Palmeiras questionado nesta quinta-feira sobre qual o jogador que vem com a maior série de jogos no time atualmente, certamente diria Weverton, Gustavo Gómez, Rafael Veiga, Piquerez, Zé Rafael, entre outros titulares, e erraria. O jovem Fabinho foi o único a atuar nos últimos sete jogos e não escondeu a satisfação pelas chances recebidas. A última na bela goleada por 5 a 0 sobre o São Paulo que renovou de vez a esperança de o time ainda incomodar o Botafogo na briga pelo título.

O Palmeiras está nove pontos atrás do Botafogo na corrida pelo Brasileirão, que tem um jogo a menos. A distância é longa, mas com o pacto de enfileirar vitórias após período turbulento, os jogadores alviverdes confiam que podem reduzir bastante essa distância. A equipe de Abel Ferreira perdeu quatro jogos seguidos, o que significou desperdiçar a possível diferença dos líderes caso eles vençam o jogo adiado com o Fortaleza. E o pensamento é que o time carioca também pode oscilar – as equipes fazem o confronto direto na próxima quarta-feira.

Com a confiança restabelecida e em alta, a ordem é não desperdiçar pontos diante do Bahia, no sábado, novamente no Allianz Parque. “A gente sabe que será mais um jogo difícil contra o Bahia, como todos vêm sendo. Mas estamos muito confiantes, vamos nos preparar bastante e, com o apoio da nossa torcida, trabalhar para sairmos com mais uma vitória e continuar nesta sequência positiva”, disse Fabinho.

O meio-campista está jogando bastante ultimamente e não esconde a satisfação com as seguidas oportunidades recebidas do técnico Abel Ferreira. Com a contusão de Gabriel Menino, que só volta em 2024, ele deve continuar sendo aproveitado bastante.

“Vem sendo um ano muito produtivo para mim e estou muito feliz com as oportunidades e com a minha evolução ao longo da temporada. Cada dia que passa, aprendo mais e me sinto cada vez mais preparado. Vou continuar trabalhando para continuar colhendo frutos”, afirmou o jogador, garantindo que o pior já passou para o elenco.

“A gente passou por uma eliminação difícil e conquistar essas duas vitórias agora dá uma confiança a mais, uma alegria para o grupo todo novamente. Ainda mais como a de ontem (quarta-feira), em um clássico e com uma goleada histórica. Nos dá uma confiança gigante para seguirmos be, neste fim de ano.”

Após o jogo com o Bahia, porém, o Palmeiras passará por um teste de fogo para saber se realmente superou a queda na semifinal da Copa Libertadores diante do Boca Juniors. A tabela é ingrata, com sequência dura diante de Botafogo, Athletico-PR, Flamengo, Internacional e Fortaleza.