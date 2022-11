Palmeiras vira sobre o América-MG, alcança pontuação histórica e ergue a taça

Passada uma semana da confirmação da conquista de seu 11º título do Brasileirão, o Palmeiras ergueu nesta quarta o troféu do torneio nacional depois de vencer, de virada, o América-MG por 2 a 1 no Allianz Parque. Benítez abriu o placar, mas os anfitriões mostraram poder de reação, com gols de Scarpa, de pênalti, e Murilo, pelo alto.

O triunfo fez o atual campeão brasileiro alcançar a maior pontuação de sua história nos pontos corridos, chegando a 81 e superando os 80 de 2016 e 2018, anos em que também conquistou o título.

Elenco ergue a taça do Campeonato Brasileiro 2022 – Foto: Fabio Menotti / Palmeiras

A equipe paulista se despediu de sua torcida com mais um troféu em mãos, o terceiro em 2022 – Recopa e Paulistão foram os outros dois títulos, também comemorados na arena palmeirense, habituada a ser palco das glórias alviverdes. O América, no sétimo posto, tem 52 pontos e luta para ir à Libertadores.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O jogo foi de festa em dobro para Dudu. O camisa 7, símbolo da reconstrução do time alviverde, completou 400 jogos pelo Palmeiras, no qual está desde 2015. O casamento já dura sete anos, com uma pausa entra julho de 2020 e julho de 2021, quando o atacante jogou no Catar.

O América estava a fim a estragar a festa, tanto que, perto de confirmar sua vaga na fase prévia da Libertadores, incomodou o campeão brasileiro depois de suportar a pressão inicial e saiu na frente. Benítez cobrou com categoria falta no ângulo direito, indefensável até para goleiro de Copa do Mundo como Weverton.

Gustavo Scarpa se despediu do Allianz Parque com mais um gol – Foto: Cesar Greco / Palmeiras

O golaço do argentino saiu aos 14. Dali em diante os anfitriões retomaram o protagonismo, embora sem a criatividade e eficiência de outros jogos. O gol de empate saiu dos pés do craque do time no campeonato. Gustavo Scarpa bateu pênalti sofrido por Marcos Rocha e assinalado com o auxílio do VAR para empatar no fim da primeira etapa.

Na etapa complementar, o travessão entrou no caminho do Palmeiras duas vezes, evitando um gol de Zé Rafael e outro de Rony. Disposto a alcançar mais um triunfo antes de erguer a taça, o time dominou os últimos 45 minutos, construiu um largo volume de jogo e não relaxou.

Insistiu, sobretudo pelo alto, com artilharia pesada, até que chegou ao gol da vitória com Murilo. O zagueiro desviou de cabeça cruzamento de Gabriel Menino e decretou o resultado numa noite especial para os palmeirenses.

Invicto há 22 partidas, o campeão brasileiro fecha a temporada domingo, às 16h, quando enfrenta o vice-líder Inter no Sul, em duelo que poderia ser uma final de campeonato, mas não foi graças à campanha irretocável do Palmeiras. O time tentará terminar o torneio como único invicto na condição de visitante.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 X 1 AMÉRICA-MG

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Danilo, Zé Rafael (Menino) e Gustavo Scarpa (Atuesta); Dudu (Breno Lopes), Rony e Endrick (Tabata). Técnico: Abel Ferreira.

AMÉRICA-MG – Cavichioli; Cáceres (Patric), Conti, Eder e Marlon (Danilo Avelar); Juninho, Alê e Benítez (Wellington Paulista); Everaldo, Felipe Azevedo (Matheusinho) e Henrique (Mastriani). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS – Benítez, aos 14, e Scarpa, aos 41 minutos do primeiro tempo; Murilo, aos 35 do segundo.

ÁRBITRO – Savio Pereira Sampaio (DF).

CARTÕES AMARELOS – Juninho e Benítez (América-MG); Marcos Rocha, Zé Rafael, Mayke e Gustavo Gómez (Palmeiras).

PÚBLICO – 28.721 torcedores.

RENDA – R$ 2.025.717,76.

LOCAL – Allianz Parque, em São Paulo.